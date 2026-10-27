מזג האוויר ביום הבחירות יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה, ובמקביל צפויים לרדת גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים ברוב אזורי הארץ. לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו וילוו בסופות רעמים, בפרצי רוח ובברד, ואף קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום ומרכז הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח. גם בשעות הלילה צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, ועדיין ייתכנו גשמים מקומיים וסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-23, תל אביב 21-26, חיפה 21-24, צפת 17-22, קצרין 19-26, טבריה 21-27, נצרת 21-25, עפולה 20-26, בית שאן 23-29, לוד 21-27, אשדוד 22-26, עין גדי 24-28, באר שבע 20-27, מצפה רמון 18-24, אילת 23-29.