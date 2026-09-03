בית משפט השלום בירושלים גזר 30 חודשי מאסר בפועל על מתן שאול, שהתחזה לאיש צוות רפואי וביצע מעשים מגונים במטופלים, בהם קטין, באמתלה של טיפול רפואי. לצד המאסר הוטלו עליו תשעה חודשי מאסר על תנאי ופיצוי בסך 15 אלף שקלים לקטין. שאול הורשע, על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן, בשתי עבירות של מעשה מגונה בהסכמה שהושגה במרמה ובעבירת ניסיון למעשה מגונה בהסכמה שהושגה במרמה. לפי האישום, שאול הגיע בשעת לילה לבית החולים הדסה עין כרם כשהוא לבוש בלבוש הדומה לזה של איש צוות רפואי, ניגש למטופלים וביצע מעשים מגונים בקטין ובמטופל נוסף, תוך הצגתם כבדיקות רפואיות.