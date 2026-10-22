שתי פרשות ריגול שונות נחשפו היום (חמישי) באירופה, על רקע המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה : בגרמניה נעצר אזרח אוקראיני בחשד שפעל בשירות המודיעין הרוסי ואסף מידע רגיש על התעשיות הביטחוניות באירופה ועל מתקנים צבאיים של נאט"ו. במקביל, תחקיר של סוכנות הידיעות רויטרס חשף כיצד שירות הביטחון הפדרלי הרוסי (FSB) ביים לכאורה את מעצרו של צעיר רומני שהורשע בריגול לטובת אוקראינה, חודשים לאחר שכבר הוחזק במעצר.

באשר לאוקראיני שנעצר בגרמניה, התביעה הגרמנית הודיעה היום כי החשוד, שזוהה בשם ואדים י', נעצר במדינת ברנדנבורג שבמזרח המדינה. לפי התביעה, הוא עמד בקשר עם שירות מודיעין רוסי באמצעות איש קשר מתווך, לכל המאוחר מאז יולי 2025. במסגרת פעילותו אסף מידע מודיעיני צבאי, בין היתר על ייצור כלי רכב משוריינים, תחמושת וחומרי נפץ, וכן על אנשי צבא ומתקנים צבאיים באזורים שנועדו להגן על האגף המזרחי של ברית נאט"ו.

גלריה טנק של חטיבת השריון הגרמנית בתרגיל נאט"ו בליטא. לפי הדיווחים, החשוד בריגול התעניין גם במידע על הכוחות הגרמניים במדינה ( Kay Nietfeld / dpa )

לפי דיווחים בתקשורת הגרמנית, החשוד הוא גבר בן 53 שמתגורר באייזנהוטנשטאדט שבמזרח גרמניה. ב"דר שפיגל" דווח כי בין היעדים שעניינו אותו הייתה גם חטיבת השריון הגרמנית שאמורה להיות מוצבת בליטא כחלק מהיערכות נאט"ו מול האיום הרוסי. החטיבה צפויה להגיע לכשירות מבצעית מלאה עד סוף 2027, ולכלול כ-4,800 חיילים וכ-200 עובדים אזרחיים. מדובר באחד ממיזמי הדגל של גרמניה לחיזוק האגף המזרחי של הברית.

חלק מהמידע שאסף החשוד היה זמין לציבור, אולם לפי התביעה הגרמנית, הוא פנה גם לאנשים בתעשייה הביטחונית האירופית בניסיון להשיג פרטים נוספים. לפי העיתון הגרמני "בילד", החשוד נעצר על ידי שוטרי המשטרה הפלילית הפדרלית, בעקבות מידע שהעביר שירות המודיעין הפנימי של גרמניה. החשוד צפוי להיות מובא מחר בפני שופט חוקר בבית המשפט הפדרלי לצדק, שיציג בפניו את צו המעצר ויכריע אם להותיר אותו במעצר עד להמשך ההליכים. הרשויות בגרמניה לא פרסמו בשלב זה פרטים נוספים על זהותו או על היקף המידע שהצליח להעביר לכאורה לרוסיה.

נסע בעקבות האהבה - ונפל לידי ה-FSB: "הוציאו אותי מהכלא וביימו מעצר"

במקביל למעצר בגרמניה, תחקיר שפרסמה היום רויטרס חושף פרשה אחרת, שבה דווקא רוסיה היא זו שמאשימה אזרח זר בריגול עבור אוקראינה. במוקד הפרשה עומד דיוויד אדריאן קרצ'ו, אזרח רומני בן 23 שגדל באנגליה, ונסע בשנת 2024 לחופי הים השחור בעקבות מערכת יחסים רומנטית שניהל עם אישה שהכיר באינטרנט. המסע הסתיים במעצרו, בהעברתו לידי שירות הביטחון הרוסי ובגזר דין של 15 שנות מאסר באשמת ריגול.

בסרטון שפרסם ה-FSB, נראה צעיר חובש כובע צמר כחול ונושא תיק גב של אדידס כשהוא צועד בשביל בפארק. לפתע מגיחים שני אנשי ביטחון מרכב מסחרי, מזנקים עליו ומצמידים אותו לקרקע. קול שנשמע ברקע שואל אותו באנגלית לשמו, בזמן שיד עטויה כפפה מפנה את פניו לעבר המצלמה. הצעיר מזדהה כדיוויד אדריאן קרצ'ו ומבהיר כי הוא מרומניה. אלא שבדיקת רויטרס העלתה כי התיעוד, שהוצג בתקשורת הממלכתית הרוסית כרגע מעצרו של החשוד, לא צולם בזמן המעצר האמיתי. ניתוח הסרטון והשוואתו לרישומי בתי המשפט ברוסיה הראו כי בעת שצולם קרצ'ו כבר היה נתון במעצר במשך חודשים. צפו בתיעוד המעצר וההודאה באשמה המבוימים:

התיעוד המבוים של מעצרו של קרצ'ו





סיפורו החל בסוף שנת 2023, אז התגורר בעיר רדינג, מערבית ללונדון, ועבד בחברה למחזור מוצרי אלקטרוניקה. באותה תקופה הכיר ברשת אישה בשם ולריה, שהתגוררה באבחזיה - חבל בדלני בגאורגיה הנתון לשליטת בדלנים פרו-רוסים מאז תחילת שנות ה-90. השניים החלו לנהל מערכת יחסים מרחוק, ובאוגוסט 2024 נסע קרצ'ו דרך טורקיה כדי לפגוש אותה. בני משפחתו סיפרו כי השניים נפגשו בעיר סוצ'י שברוסיה, ולאחר כמה ימים חצו את הגבול לאבחזיה. הוא נשאר באזור במשך כמה חודשים, אולם היחסים הידרדרו, בין היתר לאחר שכספו החל לאזול, והוא החליט לחזור הביתה.

אמו, יוליה קרצ'ו, סיפרה לרויטרס כי ניסתה למנוע מבנה לצאת למסע המסוכן. "אמרתי לו לא לנסוע לשם, כי זה מסוכן מאוד, כי יש מלחמה", סיפרה. לדבריה, הוא התעלם מאזהרותיה. קרצ'ו היה אמור לשוב לאנגליה ב-28 בנובמבר 2024, אך באותו יום נעלמו עקבותיו. הוא הפסיק לענות לשיחות ולהודעות, ובני משפחתו לא ידעו מה עלה בגורלו. במכתבים ששלח מאוחר יותר מהכלא טען כי באותו יום נעצר באבחזיה.

כשבועיים לאחר היעלמותו, ב-13 בדצמבר 2024, הודיעו הרשויות הבדלניות באבחזיה על מעצרו ופרסמו סרטון שבו הוא נראה מובל בידי אנשי שירות הביטחון המקומי. בתיעוד נוסף הודה לכאורה כי עמד בקשר עם המודיעין האוקראיני וקיבל הוראה לצלם מתקנים צבאיים באבחזיה באמצעות רחפן. אולם במכתבים ששלח למשפחתו מהכלא טען קרצ'ו כי ההודאה לא הייתה אמיתית. לדבריו, שוביו אילצו אותו לשנן טקסט שהכתיבו לו, והבטיחו שאם יחזור עליו מול המצלמה - ישוחרר ויוכל לחזור לביתו. בפועל, לאחר הצילום הוא הועבר לגבול ונמסר לידי אנשי ה-FSB הרוסי.

דיוויד קרצ'ו בכלא. "להגיע לכאן הייתה טעות עצומה" ( מתוך תיעוד שירות הביטחון של אבחזיה (SGB) )

יום לאחר פרסום הסרטון באבחזיה, ב-14 בדצמבר, כבר הופיע קרצ'ו בפני שופט בבית משפט בסוצ'י. מסמכי בית המשפט, שנבדקו בידי רויטרס, מעידים כי במהלך ארבעת החודשים הבאים הוא הובא לעשר הופעות משפטיות, שבמהלכן הוארך מעצרו שוב ושוב. למרות זאת, חודשים לאחר מכן פרסמו הרשויות ברוסיה סרטון נוסף שתיעד לכאורה את רגע מעצרו. במכתביו טען קרצ'ו כי באמצע אפריל 2025 העירו אותו אנשי ה-FSB סמוך לעלות השחר, הוציאו אותו מהכלא והסיעו אותו למקום סמוך בסוצ'י כדי לצלם את המעצר המבויים.

תחקירני רויטרס הצליחו לאתר את מיקום הצילום בפארק לאורך נהר מצסטה שבסוצ'י, באמצעות השוואה בין פרטים שנראו בסרטון - בהם עמודי תאורה, עצים, גשר וקיר - לבין תצלומי לוויין ותמונות ארכיון. הצמחייה הירוקה שתועדה במקום העידה כי הסרטון צולם לאחר תחילת האביב, ולא לפני המעצר המתועד בדצמבר. עורך הדין הרוסי יבגני סמירנוב, שמכיר את התיק, אמר לרויטרס כי צילומי מעצר מבוימים אינם תופעה חריגה בפעילות שירותי הביטחון הרוסיים. לדבריו, בעשרות מקרים קודמים נלקחו עצורים שהוחזקו במשך חודשים אל רחובות, יערות ותחנות רכבת כדי לצלם סרטונים דרמטיים של מעצרם.

"הייתי עיוור ולא ראיתי את סימני האזהרה"

קרצ'ו טוען כי במהלך תקופת מעצרו ברוסיה הוא הוכה, הוחזק בבידוד ועבר עינויים. רויטרס הדגישה כי לא הצליחה לאמת באופן עצמאי את הטענות הללו. גם את מכלול הראיות בתיק הריגול לא הצליחה הסוכנות לבדוק ולאמת.

זלנסקי ופוטין. המלחמה נמשכת, וכך גם פרשיות הריגול ( צילום: REUTERS/Evgenia Novozhenina, REUTERS/Gleb Garanich, AFP, Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS )

בעת שנגזר דינו, הודיע ה-FSB כי קרצ'ו העביר בקיץ 2024 לסוכנות מודיעין אוקראינית מידע על מיקומן של מערכות הגנה אווירית רוסיות בסוצ'י. שירות הביטחון הרוסי אף פרסם סרטון שבו הוא נראה מודה בהאשמות, אולם הצעיר טוען כי גם ההודאה הזו נגבתה ממנו בכפייה. "שום דבר מזה לא קרה. הם גנבו לי את החיים ללא סיבה והמציאו הכול", כתב במכתב מהכלא.

מאז מעצרו למד לדבר רוסית, והוא מספר כי הוא מתגעגע מאוד למשפחתו וחולם לשוב הביתה. כעת הוא מקווה לערער על הרשעתו. "עכשיו אני יודע שההחלטה להגיע לכאן הייתה טעות עצומה. הייתי עיוור מאהבה ולא ראיתי את סימני האזהרה", כתב קרצ'ו.