"לא זכרתי מה קרה": נגה, בת 19 מהרצליה, סובלת מחבלות בכל חלקי גופה - לאחר שפקח עירוני הפיל אותה מהקורקינט החשמלי שעליו רכבה, על המדרכה, ללא קסדה, בעת שניסה לעצור אותה. בסרטון שהופץ ברשתות נראה הפקח מנסה לתפוס את נגה במהלך הרכיבה, אך היא נופלת וחבטה את ראשה בכביש. צפו בתיעוד:

הפקח מנסה לתפוס - ומפיל





נגה נמצאת בביתה, סובלת מחבלות בכל חלקי גופה וכאבים. "יכולתי גם לא לצאת מזה. המכה שקיבלתי בגולגולת הייתה יכולה לגרום לסדק״, שיתפה בשיחה עם ynet. "יצאתי מהעבודה ורכבתי בשביל האופניים בדרך הביתה, ברחוב סוקולוב בעיר, כמו בכל יום. יש מקטע אחד קצר שבו אני יורדת לכביש ואז חוזרת לשביל", היא טענה. "הפקח ראה שאני עומדת לפנות והתקרב אליי. הוא והשוטרים האחרים שהיו שם לא סימנו לי לעצור, והוא פשוט קפץ עליי בלי שראיתי אותו".

את רגעי האירוע עצמם נגה אומרת שהיא לא זוכרת. בעקבות המכה בראשה היא איבדה את הכרתה למשך כמה שניות. "כשקמתי הייתי בהלם. לא הבנתי מה קרה ומאיפה כל הדם. רק יממה לאחר מכן, כשראיתי את הסרטון ברשת, הבנתי מה התחולל שם. באותו ערב חזרתי הביתה בתחושה שפשוט נפלתי איכשהו. התחלתי להקיא וגם ירד לי דם מהאף".

רק יממה לאחר המקרה, כשהתעוררה, פנתה לאמה דנה, שמיהרה לקחת אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא, שם עברה סדרת בדיקות. "בילינו שעות בבית החולים", סיפרה האם. "זו הייתה נפילה מטורפת, כמו תאונת פגע וברח. לפי עדים, היא שכבה שם יותר מחצי שעה, ואף פקח לא ניגש אליה או דיבר איתה. אני פשוט לא מאמינה שזה מה שקרה".

היא הוסיפה כי "לא מתנהגים בצורה כזו, זו הזיה. אפשר לסמן למישהו לעצור ולתת לו דוח, אבל איזו זכות יש לפקח או לשוטר עירוני להעיף מישהו מהקורקינט ככה? איפה הייתה ההגינות שלהם? הבת שלי מרכיבה משקפיים, אפילו אותם לא חיפשו לה. אני בהלם. אני לא מאמינה שזה קרה לבת שלי או לכל בן אדם".

נגה חזרה על כך על ש"אם הוא היה מבקש ממני לעצור, כמובן שהייתי עוצרת". היא שיתפה: "עכשיו אני מתה מפחד. הוא ממש קפץ עליי ולא ראיתי אותו. זה מעשה מאוד לא אחראי, והוא גם היה יכול לגרום נזק לאנשים אחרים בדרך". נגה ואמה מספרות כי בעקבות האירוע שוחח איתן ראש העיר הרצליה יריב פישר. עם זאת, מבחינתן השיחה לא מספיקה, והן ביקשו לקבל את הסרטונים ממצלמות הרחוב של העירייה.

"העירייה לא מוכנה להוציא את צילומי המצלמות", אמרה דנה. "הם אמרו לי שהם לא מוסרים אותם, ואם אנחנו רוצות להשיג אותם, עלינו להגיש תלונה במשטרה. אני מקווה שבעירייה לא יעברו על זה לסדר היום".