יאיר וחלי ספיר הגיעו לפני 10 חודשים לחופשה באילת עם שלושת ילדיהם. בזמן שישבו בלובי המלון, גיא בן השנה וחצי נצמד למעקה והתחשמל . מאז הוא סובל מפגיעה מוחית קשה ומטופל באשפוז ביתי אחרי חודשים ארוכים בבית החולים. ההורים טוענים כי החקירה הסתיימה כבר לפני חודשים, אך הפרקליטות טרם החליטה אם להגיש כתב אישום. "אנחנו לא ננוח עד שנקבל תשובות", אמרו ההורים בשיחה עם ynet.

גלריה גיא ספיר

"נסענו לחופשה ב-5 בנובמבר", סיפר האב יאיר. "הגענו ב-4 אחר הצהריים למלון. בסביבות 5 ירדנו לשתות קפה בלובי לפני ארוחת הערב. הלכתי רגע לחדר וחלי נשארה עם הילדים. חזרתי בדיוק לסיטואציה שגיא מחזיק במעקה עם הראש אחורה. התקרבתי אליו באדישות כי זה לא היה משהו יוצא דופן, גם לא רציתי להבהיל אותו. רק לא רציתי שייפול אחורה על הראש".

האב הוסיף: "כשהגעתי אליו הוא בדיוק עזב את המעקה ונפל אחורה. ברגע הראשון זה היה נראה כאילו שהוא התעלף בגלל הנפילה, אבל לאט לאט ראינו שהוא לא מגיב. מד"א הגיעו והתחילו החייאה. חלי נסעה עם גיא לבית החולים ואני נשארתי עם הגדולים. לא ידעתי מה קורה, לא ידעתי שזו התחשמלות ושהמצב קריטי. אחרי כמה שעות התקשרו אליי חלי, אחותה והעובדת הסוציאלית שאני צריך עכשיו לבוא לסורוקה כי המצב קריטי".

האם חלי סיפרה: "כשהגענו ליוספטל, הגיעה אליי עובדת סוציאלית ואמרה שהמצב קשה מאוד ולא מורגלים פה לטפל במקרים כאלה ושמעבירים אותו לסורוקה. תוך 20 דקות היינו על מסוק לבאר שבע ולא מבינים כלום, לא מבינה מה קרה פה. הילד בסך הכול נפל מהגובה של עצמו. התחילו לחקור אותנו אם יש היסטוריה רפואית במשפחה. חשבו שהילד היה חולה".

"אמרנו שלא ראינו שום חשמל"

בבית החולים בבאר שבע הרופאים נאבקו על חייו של גיא. "אחד הרופאים ביקש סרטון אבטחה לראות מה קרה בשביל לדעת לטפל", סיפר יאיר. "הם ניסו להעלות בינם לבין עצמם השערות, ואז בבוקר מנהל מחלקה שאל אותי אם יכול להיות שגיא התחשמל כי היה לו פצע עמוק בשוק השמאלית. אמרנו שלא ראינו שום חשמל, גם בסרטון לא רואים".

האב הוסיף: "ביקשתי בערב מחבר שאני מכיר במלון שיצלם לי את הזירה, ופתאום אני רואה מנורת קיר שבצד קצת חרוכה והפינה הזו סגורה בספסל בסרט אדום לבן ולידו דף שכתוב עליו 'צבע טרי, לא לגעת'. היינו בהלם, זה היה ברור שזו התחשמלות כי היו לו פצעים באצבעות. גיא נצמד למעקה והרגל נצמדה למנורת הקיר וזה סגר מעגל חשמלי. אנחנו היינו בטוחים שהמלון שם את השלט של 'צבע טרי', והם אמרו שהמשטרה שמה כדי לא להבהיל את האורחים".

על המצב הקשה של גיא אמרה האם חלי: "בהתחלה הוא פרכס הרבה, והמצב היה קשה מאוד. המצב שלו הוגדר כצמח ובמשך חודשים גיא שכב ולא זז. העיניים שלו היו סגורות, והוא היה לבוש באופן כזה שלא ראינו את הפנים שלו. לא הכרנו את הילד שלנו. היה אסור להרים אותו, לחבק אותו. כאמא שהניקה אותו עד אותו יום, זה גמר אותי.

"לא יכולתי לחבק אותו, להריח אותו, לנשק אותו. הוא מולי, אבל זה לא הילד שלי. זו סיטואציה שאין מילים לתאר אותו. שבועיים וחצי עוד אחרי שאבתי חלב עד שלא היה מה לשאוב וזה קרע אותי. חמישה חודשים לא יכולתי להרים אותו. לאט לאט גיא פקח את העיניים ויש התחלה של הכול. יש שמיעה התחלתית וראייה התחלתית. הוא לקוי ראייה בוודאות, אבל במצבים כמו של גיא בדרך כלל העיוורון הוא לא עיוורון מלא".

גיא לפני ההתחשמלות. "הלכנו לראות מוסדות ורואים ילדים בלי ההורים מסביב וזה עצוב"

למרות המצב המורכב, חלי ויאיר החליטו לאשפז את בנם בבית ולטפל בו. לדברי האם, "היה לחץ מאוד גדול להכניס אותו למוסד כי יש לנו עוד ילדים אבל זה ילד שלי, זה ילד שהרגע הנקתי. אני לא יכולה לשים אותו ולבוא לבקר אותו בשעות ביקור. הלכנו לראות מוסדות ורואים ילדים בלי ההורים מסביב וזה עצוב.

"הדבר הכי נכון שיכול לקדם אותו זה להיות בבית, אבל בית החולים קבע שגיא הוא צמח ללא אופק שיקומי ואני לא קיבלתי את זה. הוא פקח את העיניים ויש תנועות כלשהן ונלחמתי שאני רוצה הערכה מחודשת והגיעו נוירולוגים, ואחרי כמה חודשים קבעו שהוא בהכרה ירודה. אני חושבת שהמצב הנוכחי של גיא הוא זמני ובעזרת השם ובעזרתנו נקדם אותו עוד ועוד".

לדברי ההורים, החקירה הסתיימה כבר בינואר-פברואר - אך עד כה לא התקבלה החלטה בתיק. "כל הזמן הזה אני מחכה לתשובות", אומר יאיר. "לפני שבועיים אמרו לנו שהתיק בבחינה. כל בר דעת, כל בן אדם שיראה את סרטון ממצלמות האבטחה ויידע שיש דוח של המכון לרפואה משפטית שקבע שזו הייתה התחשמלות, לא יבין מדוע אין לנו תשובות. לא הייתה שאלה פה אז אם זו התחשמלות. איפה יש פה עוד בחינה בתיק? מה יש עוד לבחון?".

האב אמר עוד: "במשפט פלילי צריך להוכיח מעל לכל ספק, אבל תתחילו בלהגיד לי מה קרה שם. היה חוט חשוף? לא היה? אנחנו רוצים לדעת מה קרה לבן שלנו ומי אחראי לזה. יש פה משהו שהוא עניין לציבור, לא רק לנו. אני בחרדות על הילדים שלי על כל דבר מאז. זה לא הגיוני שאין תשובות. אנחנו לא ננוח עד שנקבל את התשובות האלה. לא יכול להיות שאף אחד לא ייתן את הדין. אני לא יודע מה קרה לילד שלי. אני יודע שהוא התחשמל וראיתי בעיניים שלי ויש גם את הסרטון, אבל באופן רשמי אין לי מושג מה קרה שם. אני לא מבין בזה ואני רוצה לשמוע מהפרקליטות מה קרה שם".

יאיר טוען גם למחדלים בחקירת המשטרה. לדבריו, "כל הזמן לאורך החקירה לרוב אנחנו אלה שהתקשרנו לשאול מה קורה, והמלון ממשיך לעבוד כרגיל. ואני שואל איך המלון עובד כרגיל אחרי דבר כזה והחוקרת אומרת לי 'זה לא תפקידנו לסגור מלון'. זה הזוי".

"ניב לא הפסיק לפחד שהוא יתחשמל"

מאז המקרה יאיר וחלי נאלצו להתפטר מעבודותיהם כדי להשקיע את רוב זמנם בטיפול בגיא. "לא הצלחנו לחזור לעבודה מאז", מסביר יאיר. "אנחנו מטפלים בגיא מסביב לשעון ויש לנו עוד שני ילדים, בר בן 9 וניב בן 4. זה הופך את זה להרבה יותר קשה. הם ממש אוהבים את אח שלהם ושמחים שהוא בבית. בחופש הגדול הייתי צריך להסביר לבר למה אנחנו לא יכולים לטוס, והיה לנו חופש מאוד מורכב עם הילדים. נסענו ללילה אחד למלון בירושלים ואף אחד מאיתנו לא הצליח ליהנות. ניב לא הפסיק לפחד שהוא יתחשמל".

יאיר אמר בכאב: "לפני כמה חודשים היה תינוק שהגיע במצב דומה לבית חולים אחרי שאיבד חמצן והוא נפטר ואמרתי לעצמי איפשהו אולי טוב להם ככה". חלי נשמעת אופטימית יותר: "אני מעדיפה להילחם עליו. זה כמו ספל שנשבר ועכשיו מחברים את החלקים. הוא לעולם לא יחזור להיות כמו שהיה, אבל אלחם על כל חיוך שאשיג ממנו".

מהמשטרה נמסר בתגובה: "משטרת ישראל מבקשת לחזק את המשפחה בשעה קשה זו ומייחלת לשיפור במצבו של גיא ולהחלמתו במהרה. מיד עם קבלת הדיווח, נפתחה חקירה אשר התנהלה ביסודיות ובמקצועיות, תוך ביצוע כלל פעולות החקירה הנדרשות, סגירת הזירה והסתייעות בגורמי מקצוע, לרבות מומחה בתחום החשמל. עם השלמת פעולות החקירה, הועבר התיק כמקובל, לעיון ובחינה של הפרקליטות אשר לה נתונה הסמכות להגשת כתב האישום".