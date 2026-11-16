"אני רשאי מבחינת בית המשפט לגשת לאשתך": כך אמר מישל טרוני בסרטון שפרסם ברשת לפני שבוע, ובו פנה למיכל ספקטור, רעייתו של דניאל אלעזר, כתב כאן 11. הסרטון עמד במוקד חקירת משטרה שנפתחה בעקבות תלונה בחשד לאיומים ולהפרת צו למניעת הטרדה מאיימת - ובמסגרתה נחקר היום (שני) טרוני במשטרה ושוחרר בתנאים מגבילים.

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העימות בין טרוני ואלעזר החל כאשר כתב כאן 11 שידר תחקיר על חברת השיווק "אמוזה", שהייתה בבעלות טרוני, דניס צ'רקוב ואריאל אהרוני. ב-30 באוקטובר, פרסם טרוני סרטון בו ציין את שמה של מיכל ספקטור ואף אמר: "מעכשיו זה מגיע אלייך הביתה". בעקבות כך, בית המשפט הוציא נגדו צו האוסר עליו להטריד את רעייתו של אלעזר, לבלוש אחריה, להתחקות אחר מעשיה ולפגוע בפרטיותה, לרבות באמצעות פרסומים ברשת ואנשים מטעמו.

למרות זאת, בסרטון האמור, הזכיר טרוני את ספקטור בשמה המלא, פנה אליה ואמר: "מיכל ספקטור, אשתו של דניאל, כדאי שתקשיבי לזה". במהלך הסרטון אף טען טרוני כי בית המשפט לא העניק לבני הזוג צו, ואמר: "לא קיבלת צו ולא כלום ולא שום דבר, כי אין כלום ושום דבר באמת". בהמשך השתמש בדימויים ממשחק השחמט, הציג את רעייתו של אלעזר כ"מלכה" ואמר: "מי מקריב את המלכה שלו?".

טרוני טען בסרטון כי רק הזכיר בעבר את שמה הפרטי של ספקטור וכי אלעזר הוא שהציב אותה במרכז הפרשה, לאחר שפנה לתקשורת, למשטרה ולבית המשפט. הוא גם מתח ביקורת על עבודתו העיתונאית של אלעזר וטען כי במסגרת תחקירים שערך פנה לבני משפחותיהם של מושאי סיקור.

גלריה מישל טרוני נחקר ושוחרר לאחר שפרסם סרטון בו פנה ישירות לאשתו של עיתונאי כאן 11 דניאל אלעזר ( צילום: רשתות חברתיות )

לצד הדברים, טרוני אמר בסרטון כי אין לו דבר נגד ספקטור וכי אינו מתכוון להגיע אליה. "היא כבר לא בלוח של המשחק, היא מעולם לא הייתה קשורה. אני לא אבוא אליה", אמר. את הסרטון חתם במילים: "איפה השחמט, אתה שואל? האמת היא שאני לא אחד. אנחנו שניים".

מהמשטרה נמסר כי על פי החשד, החשוד פרסם ברשת סרטון שבו השמיע איומים והטרדות כלפי המתלוננת, בניגוד לצו בית המשפט האוסר עליו לפנות אליה במישרין או בעקיפין. טרוני, כאמור, נחקר היום במשטרת בני ברק, ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים - והחקירה נמשכת.

מישל טרוני מסר בתגובה: "בשבועות האחרונים, כפי שכולם רואים, משטרת החיות הפכה ממאבק שרוב הציבור תומך בו למאבק שכל הציבור תומך בו. נקודה. מחוץ לקונצנזוס נותרו שלושה עיתונאים בלבד: דניאל אלעזר ושניים ממקורביו. היום, כמו בפעמים הקודמות, אלעזר ומקורביו ניסו לייחס לי עבירה שלא הייתה ולא נבראה. משטרת ישראל הבינה את זה מהר, ושוחררתי. שוב.

"לגשת לאשתך". טרוני חשוד באיום והטרדה. מתוך הסרטון מ-8 בנובמבר ( צילום: רשתות חברתיות )

"אלעזר חויב כבר פעמיים לשלם פיצויים על פרסומים שעשה עליי. בית המשפט קבע שחלקים מהתחקיר שלו נגדי אינם אמת. כאן 11 עצמה הודתה בשידור שלא עברתי שום עבירה, ופרסמה תיקון לאחר שקיבלה צו מבית המשפט. זה לא ויכוח ביני לבינו. זה כתוב בפסקי דין. אז לא, אני לא צריך להוכיח לאף אחד שאני שומר חוק. מי שצריך לתת הסברים על התנהלותו העבריינית, זה לא אני.

"משטרת החיות תמשיך לחשוף התעללות בבעלי חיים. היא תמשיך לחשוף גם נוכלות, עבירות בתקשורת ועבירות בשירות הציבורי, מבלי להירתע מרעשי רקע. גם אלף חקירות לא ירתיעו אותי. ומי שקיווה להשתיק אותנו באמצעות פנייה למשטרה, גילה היום שהוא רק הגביר לנו את הווליום".