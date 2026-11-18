בית המשפט המחוזי בירושלים הכריע היום (רביעי) כי ברוך שרביט, הנאשם המרכזי ברצח הנער ניסים שטרית ב-1986 , אינו כשיר לעמוד לדין, ובכך הביא לסיום אחד מתיקי הרצח הוותיקים והמסובכים בישראל. שרביט הובא לבית המשפט בכיסא גלגלים, וכבר בפתיחת הדיון הן הפרקליטות והן הסנגור ביקשו להפסיק את ההליך, עקב מצבו הרפואי. בפרקליטות הדגישו כי לא מדובר בזיכוי של שרביט מחוסר אשמה, אלא רק בהפסקת ההליך.

אחיו של הנרצח בביהמ"ש ( צילום: גיל יוחנן )





לפי כתב האישום, שטרית בן ה-16 נרצח משום שגורמים במשמרות הצניעות בירושלים סברו שהוא מנהל קשרים עם נערות. הוא הוכה למוות ונקבר ביער אשתאול, ובמשך יותר מ-30 שנה נותר הרצח ללא פענוח.

התיק נפתח מחדש לאחר שב-2019 שודר בתאגיד הסרט "רב הנסתר", והוביל ב-2021 להגשת כתבי אישום נגד שרביט ונגד בנימין זאבי, בנו של השר לשעבר רחבעם זאבי שגם הוא היה באותה תקופה חסיד של הרב ברלנד בקהילת שובו בנים. גם ברלנד נחשד בפרשה, אך לא נמצאה הוכחה שהרצח בוצע בשליחותו.

מ-2021 התנהל המשפט בעצלתיים, בין השאר בשל גילם המתקדם של הנאשמים ומצבו הרפואי של שרביט. בחוות הדעת של ד"ר רסקין נכתב בין היתר ששרביט סובל מקשיים בתפקוד הקוגניטיבי, הוא לא מתמצא בזמן ובמקום ומגלה קושי משמעותי בכל מה שקשור לזיכרון. מאחר ששרביט הוא זה שהפליל את זאבי, ההחלטה על כשירותו תשפיע גם על הנאשם השני.

שרביט בבית המשפט ( צילום: גלעד כהן )

נציגת הפרקליטות, עו"ד שירה נתן, אמרה בדיון: "לצערנו המצב הרפואי של הנאשם לא מאפשר למדינה להביא את ראיותיה ברצח הנער ניסים שטרית. יש שתי חוות דעת של הפסיכיאטר המחוזי. כל אלה קבעו שהנאשם לא כשיר לעמוד לדין בגלל דמנציה. אין מנוס מהפסקת ההליך הפלילי". במקביל, היא הדגישה: "זה לא זיכוי אלא רק הפסקת ההליך".

עו"ד מנחם שטאובר, שמייצג את שרביט מטעם הסנגוריה הציבורית, ביקש גם הוא להפסיק את ההליך, ולאחר שמיעת השניים השופטים יצאו להפסקה, שבתומה מסרו את החלטתם.

בתום הדיון יצא מאיר שטרית, אחיו של יוסי שטרית ז"ל, מאולם בית המשפט, ואמר כי "המשפט התחיל באיחור של 35 שנים. השופטים ידעו מראש שהנאשם המרכזי הוא לא ילד. הוא בן 75 כשהתחיל המשפט, ובכל זאת נפלו למלכודת של ההגנה הנסחבת, והנה התוצאה. זו תוצאה של השופטים בלבד. הם גרמו לפסק הזה במו ידיהם. הוא רצח, הודה ברצח. יש תיק במשטרה עם כל העדויות, עם כל השחזורים ועם כל אלה שהיו מסביב והעידו. בעזרת השם, המלחמה לא נפסקה".

ההחלטה נתלתה בחוות דעתו של מנהל המחלקה לפסיכיאטריה משפטית במשרד הבריאות, ד"ר סרגיי רסקין, לפיה שרביט אינו כשיר לעמוד לדין בשל מצבו הנפשי והתמודדותו עם דמנציה. במקביל, החוק מאפשר לחדש את ההליכים אם הנאשם יחזור להיות כשיר, אך אם אכן מדובר בדמנציה - מחלה שמחמירה עם הזמן - הסיכוי לכך נמוך. המשמעות המעשית עלולה להיות סגירת התיק אחרי כחמש שנים של דיונים בבית המשפט המחוזי, וההחלטה צפויה להשפיע גם על שאר המעורבים בפרשה.