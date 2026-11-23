לשכת התביעות של המשטרה הגישה לבית משפט השלום בנצרת כתב אישום נגד תושב יפיע עבד אלרחמאן עיאד (34), בגין פריצה לשני בתים בגליל וגניבה של תכשיטים בשווי אלפי שקלים.

הפריצה, העימות, מכירת התכשיטים ואלה שאותרו ( הגיע מישראל מושקוביץ )





לפי כתב האישום, שהגישה פקד עדי רכמן מלשכת התביעות של המשטרה, ב-6 בחודש התקבל דיווח במוקד 100 על פריצה לבית ברחוב דגנית בנוף הגליל וגניבה של תכשיטים בשווי אלפי שקלים. "צוות סיור יצא לבית, ותוך כשעה התקבל דיווח על פריצה לבית נוסף ברחוב ורדים בעיר, שגם ממנו נגנבו תכשיטים, בהם תכשיטי זהב ויהלומים עם ערך סנטימנטלי גבוה", תיארה רס"מ צליל רז, חוקרת בכירה במשטרת נוף הגליל.

צילום: דוברות המשטרה

במשטרת נוף הגליל התחילו לחפש אחר מצלמות רחוב ובתים באזור, ובמהלך החקירה הגיעו לשכנה מרחוב הוורדים שהצליחה לצלם את הפורץ ולהעביר את התיעוד למשטרה. בסרטון שצילמה השכנה נשמעת מתעמתת עם הפורץ ושואלת "מי אתה? מה אתה עושה?" - כשהוא בתגובה נמלט מהמקום. בתיעוד נוסף נראה הנאשם מוכר חלק מהתכשיטים.

הפורץ נמלט מהחלון, וכמה מהטבעות שהשליך ברחוב ( צילום: דוברות המשטרה )

רס"מ רז הוסיפה כי "בעקבות התיעוד שקיבלנו הצלחנו לזהות את החשוד ולהתחקות אחריו, ועצרנו אותו אחרי יומיים בביתו בכפר יפיע. גילינו שהוא כבר הספיק למכור חלק מהתכשיטים שגנב בחנות בנצרת וקיבל עליהם אלפי שקלים במזומן. בחקירתו הוא הודה בשתי הפריצות, ואפילו הכווין אותנו למקום שבו הוא זרק את התכשיטים שלא הצליח למכור.

צילום: פיאד ספורי

"הוא אמר ש'מה שלא חשבתי שזה זהב אז זרקתי'. מצאנו שם 27 טבעות. התכשיטים הוחזרו לבעלת הבית ברחוב דגנית, והיא התרגשה לקבל אותם חזרה". היא הדגישה כי "מדובר בנאשם שאמור היה לשהות לפי החלטת בית משפט במעצר בית לילי עם היתר ליציאה רק לעבודה, והוא הפר את כל התנאים שקבע לו בית המשפט".