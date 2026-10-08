הפגנות קטנות, תמיכה מטראמפ, מתקפה מצד בכיר הדמוקרטים וקריאות "בוגד" נגד ממדאני. גם בארה"ב ציינו את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר. ביוניון סקוור בניו יורק נערכה הלילה (בין רביעי לחמישי) עצרת שהוגדרה כערב של "התייחדות ואבל שקטים" לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר ו"השלכותיו העקובות מדם" של אותו היום, שארגנה קבוצת "ישראלים למען שלום". לאירוע הגיע גם ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, שהתקבל בקריאות "בוגד, בוגד, בוגד". מפגינים בעיר האשימו אותו בכך שנסוג מהבטחותיו בנושא הפלסטיני מאז שנבחר לתפקיד, ואף מחו מול בניין העירייה במנהטן.
המפגינים הפרו-פלסטינים שהגיעו לעצרת הפריעו למהלכה, וכתוצאה מכך היא התעכבה במשך דקות ארוכות. במהלך האירוע הקריאו המשתתפים שמות של ישראלים שנרצחו בטבח, וכן שמות של פלסטינים שנהרגו ברצועת עזה.
בריאיון שצולם לפני העצרת אמר ממדאני לערוץ החדשות המקומי NY1: "אנחנו מדברים על יום השנה השלישי לפשע מלחמה נורא שבו חמאס הרג יותר מאלף בני אדם, וחטף מאות נוספים. אנחנו מדברים גם על יום השנה ליום שבו ממשלת ישראל הגיבה לכך באמצעות רצח עם של פלסטינים בעזה - שנמשך עד היום".
"הלקח עבור כולנו הוא שהאנושות צריכה להיות משהו שאנחנו מאמינים בו, במלוא מובן המילה. אנחנו צריכים להגן עליה, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לקרוא לזוועה כפי שהיא ולהילחם למען עתיד שבו כולם מוגנים, לא משנה מי הם, מאיפה הם באים. וכראש העיר שלנו, התפקיד שלי ב-7 באוקטובר - התפקיד שלי כל יום - הוא להבטיח שאנחנו שומרים על האנשים. למען הסר ספק, אני לא מאמין שכל ביקורת על ממשלת ישראל או על ראש ממשלה כלשהו היא אנטישמיות. מה שאינו מקובל בעיר הזו הוא מעשי אנטישמיות שראינו נמשכים ברחבי חמשת הרובעים. זה משהו שלעולם לא נהיה סובלניים אליו".
ברקע ציון 7 באוקטובר הפגינו מאות פרו-פלסטינים ברחבי ניו יורק וקראו בין היתר "יחי חמאס", "מוות לצה"ל" ו"להשאיר את האינתיפאדה בחיים", והצהירו כי "ההתנגדות מוצדקת". חלק מהמוחים חבשו כאפיות, נשאו דגלי פלסטין והניפו שלטי תמיכה בעזה ובפלסטינים - ונגד ישראל.
כמו כן, במהלך הלילה התייחס נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לטבח ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו, וכתב כי "היום לפני שלוש שנים העולם היה עד לאחד מהימים האפלים והרעים ביותר בהיסטוריה של ישראל. גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו והיו נתונים לזוועות שבלתי-מתקבלות על הדעת, בידי מחבלי חמאס".
הפוסט של טראמפ:
לפי טראמפ, "היום אנחנו זוכרים כל חיים חפים מפשע שניטלו, מכבדים את השורדים ואת משפחותיהם וזוכרים את החטופים שעברו את הבלתי-יאמן. נלחמתי ללא פשרות להחזיר את החטופים הביתה ולאחד אותם עם יקיריהם, ועשיתי זאת - הן את החיים והן את המתים! לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר. לעולם לא נשכח את הקורבנות, ותמיד נעמוד מול כוחות הטרור והרשע".
מנגד, מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האקים ג'פריס תקף את ישראל וקרא לחולל "שינוי דרמטי" במדיניות ארה"ב במזרח התיכון. בהצהרה שפרסם גינה ג'פריס את פעולות ישראל וקבע כי "המוות המחריד של אזרחים פלסטינים והחורבן בעזה הם מגונים ולעולם אין לאפשר להם לקרות שוב".
בנוסף דרש ג'פריס מהממשל האמריקני להתחייב להקמת מדינה פלסטינית ולפעול לסיום אלימות המתנחלים ביהודה ושומרון, אך לצד הביקורת הבהיר כי ארה"ב תמשיך במחויבותה לזכות הקיום של ישראל ולחיסול הטרור ושלטון חמאס, והביע סולידריות עם המשפחות השכולות והחטופים ששבו.