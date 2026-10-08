גם בארה"ב ציינו את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר. ביוניון סקוור בניו יורק נערכה הלילה (בין רביעי לחמישי) עצרת שהוגדרה כערב של "התייחדות ואבל שקטים" לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר ו"השלכותיו העקובות מדם" של אותו היום, שארגנה קבוצת "ישראלים למען שלום". לאירוע הגיע גם ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, שהתקבל בקריאות "בוגד, בוגד, בוגד". מפגינים בעיר האשימו אותו בכך שנסוג מהבטחותיו בנושא הפלסטיני מאז שנבחר לתפקיד, ואף מחו מול בניין העירייה במנהטן.

גם בארה"ב ציינו את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר. ביוניון סקוור בניו יורק נערכה הלילה (בין רביעי לחמישי) עצרת שהוגדרה כערב של "התייחדות ואבל שקטים" לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר ו"השלכותיו העקובות מדם" של אותו היום, שארגנה קבוצת "ישראלים למען שלום". לאירוע הגיע גם ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, שהתקבל בקריאות "בוגד, בוגד, בוגד". מפגינים בעיר האשימו אותו בכך שנסוג מהבטחותיו בנושא הפלסטיני מאז שנבחר לתפקיד, ואף מחו מול בניין העירייה במנהטן.

הפגנות קטנות, תמיכה מטראמפ, מתקפה מצד בכיר הדמוקרטים וקריאות "בוגד" נגד ממדאני. גם בארה"ב ציינו את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר. ביוניון סקוור בניו יורק נערכה הלילה (בין רביעי לחמישי) עצרת שהוגדרה כערב של "התייחדות ואבל שקטים" לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר ו"השלכותיו העקובות מדם" של אותו היום, שארגנה קבוצת "ישראלים למען שלום". לאירוע הגיע גם ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, שהתקבל בקריאות "בוגד, בוגד, בוגד". מפגינים בעיר האשימו אותו בכך שנסוג מהבטחותיו בנושא הפלסטיני מאז שנבחר לתפקיד, ואף מחו מול בניין העירייה במנהטן.

בריאיון שצולם לפני העצרת אמר ממדאני לערוץ החדשות המקומי NY1: "אנחנו מדברים על יום השנה השלישי לפשע מלחמה נורא שבו חמאס הרג יותר מאלף בני אדם, וחטף מאות נוספים. אנחנו מדברים גם על יום השנה ליום שבו ממשלת ישראל הגיבה לכך באמצעות רצח עם של פלסטינים בעזה - שנמשך עד היום".

בריאיון שצולם לפני העצרת אמר ממדאני לערוץ החדשות המקומי NY1: "אנחנו מדברים על יום השנה השלישי לפשע מלחמה נורא שבו חמאס הרג יותר מאלף בני אדם, וחטף מאות נוספים. אנחנו מדברים גם על יום השנה ליום שבו ממשלת ישראל הגיבה לכך באמצעות רצח עם של פלסטינים בעזה - שנמשך עד היום".

בריאיון שצולם לפני העצרת אמר ממדאני לערוץ החדשות המקומי NY1: "אנחנו מדברים על יום השנה השלישי לפשע מלחמה נורא שבו חמאס הרג יותר מאלף בני אדם, וחטף מאות נוספים. אנחנו מדברים גם על יום השנה ליום שבו ממשלת ישראל הגיבה לכך באמצעות רצח עם של פלסטינים בעזה - שנמשך עד היום".