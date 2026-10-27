המשטרה מסרה בצהריים (שלישי) כי עצרה חשוד, דר רחוב מירושלים, כשברשותו סכין בקרבתו של יאיר גולן בפארק המסילה בתל אביב. במשטרה ציינו כי לא התרחש ניסיון דקירה במקום.

החשוד עם הסכין שהיה ליד יאיר גולן





הסכין שנתפסה ( צילום: דוברות המשטרה )

"במהלך ליווי של איש ציבור בפארק המסילה, הבחינו הכוחות במקום בחפץ חשוד הבולט מתחת למעילו של אדם ששהה בסמוך לאיש הציבור. הכוחות עיכבו אותו לבדיקה ואיתרו ברשותו סכין", נמסר בהודעת המשטרה.

החשוד, בשנות ה-20 לחייו, נעצר והועבר לחקירה בתחנת לב תל אביב לבירור נסיבות האירוע.

במפלגת הדמוקרטים אמרו כי החשוד התקרב לגולן והסכין נשמטה מתוך בגדיו ונפלה על הקרקע. האחריות על אבטחתו של גולן נמצאת באחריות שב"כ בימים אלה.

העלמת פתקים ושריפת כרזות

מפלגת "הציבור החרדי", בראשות היו"ר מוטי לייטנר, הגישה לוועדת הבחירות ולמשטרה מאות תלונות בטענה להעלמת פתקי הצבעה של המפלגה בבני ברק, ירושלים, מודיעין עילית ואלעד. עוד התלוננו כי פעילים של יהדות התורה איימו על מצביעים והפעילו אלימות פיזית הופעלה מול פעילי המפלגה בבני ברק ובית שמש.



