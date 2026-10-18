ילד בן 6 וגבר בן 35 נהרגו הלילה (בין שבת לראשון), ו-11 בני אדם נוספים פונו לבתי חולים - לאחר שטנדר נכנס לתוך מגרש כדורגל במהלך משחק של ילדים בעיר וויצ'יטה שבמדינת קנזס בארצות הברית. נהגת הרכב, אישה בת 34 שאחד מילדיה השתתף במשחק כדורגל במגרש אחר במתחם, נעצרה. המשטרה המקומית הודיעה כי שני קטינים היו עמה בטנדר. נסיבות הדריסה עדיין נחקרות, ובשלב זה לא ברור אם מדובר בתאונה או במעשה מכוון.
האירוע התרחש בסביבות השעה 15:25 (שעון מקומי) במתחם הספורט סטרייקר (Stryker Sports Complex), שבו מתקיימים משחקי כדורגל לילדים ולבני נוער. לפי המשטרה, מוקד החירום קיבל כמה שיחות על רכב שנכנס למגרשי הכדורגל ופגע באנשים. למקום הוזעקו כוחות גדולים של משטרה, כיבוי אש וצוותי רפואה, שהעניקו טיפול ראשוני לנפגעים ופינו אותם לבתי החולים באזור.
בתדרוך שערכה המשטרה בהמשך נמסר כי שני ההרוגים הם ילד בן 6 וגבר בן 35, שניהם תושבי העיר מקפרסון שבקנזס. במשטרה הדגישו כי השניים לא היו קרובי משפחה. עוד נמסר כי 11 בני אדם פונו לבתי החולים, עשרה מהם בעקבות פציעות גופניות. בין הפצועים חמישה ילדים - ילדה וילד בני 5, שני ילדים בני 8 וילדה בת 9. כמו כן נפצעו חמישה מבוגרים, ואישה נוספת בת 61 פונתה לקבלת טיפול רפואי שלא בעקבות פציעה ישירה. לפי המשטרה, הפציעות אינן מסכנות חיים.
עד ראייה ששוחח עם תחנת הטלוויזיה המקומית KWCH סיפר כי טנדר שחור נכנס למגרשי הכדורגל לילדים, פגע בכמה בני אדם והמשיך בנסיעה למרחק של כ-90 עד 180 מטר לפני שנעצר. לדבריו, עשרות אנשי הצלה הגיעו למקום וביצעו פעולות החייאה בנפגעים.
ונסה טראמל, שהגיעה לצפות במשחק הכדורגל של בנה בן ה-13 במגרש סמוך, סיפרה ל-CNN כי ראתה את הטנדר חוצה את המגרש ופוגע בכמה בני אדם. לדבריה, המשחק של בנה הסתיים זמן קצר קודם לכן, והשחקנים התאספו בשולי המגרש כשהטנדר חלף בסמוך אליהם. "חשבנו שהוא עומד לעצור, אבל הוא פשוט המשיך לנסוע. זו הייתה פאניקה מוחלטת. לא ידעתי מה קורה, רק שאנשים נפגעים. אני די בטוחה שצרחתי", שחזרה. לדבריה, היא ניסתה קודם כול לאתר את בנה בתוך המהומה, בזמן שמאמן הקבוצה שלו רץ לעבר הנפגעים כדי לסייע להם, עוד לפני הגעת צוותי ההצלה.
מפקד שירותי הכבאות בוויצ'יטה, מייקל מייר, סיפר כי כשהכבאים הגיעו לזירה הם גילו שאזרחים כבר החלו להעניק טיפול רפואי לפצועים. "הקהילה הייתה מרשימה מאוד כשהכבאים שלנו הגיעו. הם לא התחילו את הטיפול בנפגעים, אלא המשיכו את הטיפול שאנשי הקהילה כבר החלו להעניק, ולקחו עליו פיקוד", אמר. בתיעודים מהמקום נראו ילדים במדי ספורט אדומים ליד רכבי החירום וסרטי הסימון המשטרתיים.
"מדובר בטרגדיה", אמר קצין המשטרה אהרון מוזס. לדבריו, הנהגת נמצאת במעצר ולא נשקפת ממנה סכנה נוספת לציבור. לפי המשטרה, כשהשוטרים וצוותי ההצלה הגיעו למקום, הנהגת ושני הקטינים שהיו עמה עדיין היו ליד הטנדר. האישה, שאחד מילדיה השתתף כאמור במשחק כדורגל במגרש אחר במתחם, משתפת פעולה עם החוקרים. במשטרה עדיין בודקים אם הייתה לה כוונה לפגוע בנוכחים, וטרם הוחלט אם יוגשו נגדה אישומים.
במשטרה מנסים כעת לקבוע כיצד הצליח הטנדר להגיע אל המגרש, המופרד מאזור החניה בגדרות ובשערים, ומה הייתה מהירות נסיעתו. במתחם, נציין, יש 11 מגרשי כדורגל חיצוניים. החוקרים גם טרם קבעו אם הנהגת נכנסה למגרש בכוונה או כתוצאה מאובדן שליטה. המשטרה ביקשה מהציבור להעביר לידיה סרטונים ותיעודים שצולמו באזור בזמן האירוע, כדי לסייע בשחזור השתלשלותו.
בעקבות האסון הודיעה הנהלת מתחם הספורט סטרייקר על ביטול כל האירועים במקום עד להודעה חדשה. ראש העיר וויצ'יטה, לילי וו, אמרה במסיבת עיתונאים: "משפחות הגיעו למתחם סטרייקר כדי ליהנות מאחר צהריים של שבת ולצפות בילדיהן משחקים כדורגל. איש לא יכול היה לדמיין את הטרגדיה שתתרחש". היא הוסיפה: "ליבי נשבר למען המשפחות שאיבדו את יקיריהן, ובמיוחד למען המשפחה שמתאבלת על אובדנו של ילד".