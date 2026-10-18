בארצות הברית. נהגת הרכב, אישה בת 34 שאחד מילדיה השתתף במשחק כדורגל במגרש אחר במתחם, נעצרה. המשטרה המקומית הודיעה כי שני קטינים היו עמה בטנדר. נסיבות הדריסה עדיין נחקרות, ובשלב זה לא ברור אם מדובר בתאונה או במעשה מכוון.

בארצות הברית. נהגת הרכב, אישה בת 34 שאחד מילדיה השתתף במשחק כדורגל במגרש אחר במתחם, נעצרה. המשטרה המקומית הודיעה כי שני קטינים היו עמה בטנדר. נסיבות הדריסה עדיין נחקרות, ובשלב זה לא ברור אם מדובר בתאונה או במעשה מכוון.

בתדרוך שערכה המשטרה בהמשך נמסר כי שני ההרוגים הם ילד בן 6 וגבר בן 35, שניהם תושבי העיר מקפרסון שבקנזס. במשטרה הדגישו כי השניים לא היו קרובי משפחה. עוד נמסר כי 11 בני אדם פונו לבתי החולים, עשרה מהם בעקבות פציעות גופניות. בין הפצועים חמישה ילדים - ילדה וילד בני 5, שני ילדים בני 8 וילדה בת 9. כמו כן נפצעו חמישה מבוגרים, ואישה נוספת בת 61 פונתה לקבלת טיפול רפואי שלא בעקבות פציעה ישירה. לפי המשטרה, הפציעות אינן מסכנות חיים.

בתדרוך שערכה המשטרה בהמשך נמסר כי שני ההרוגים הם ילד בן 6 וגבר בן 35, שניהם תושבי העיר מקפרסון שבקנזס. במשטרה הדגישו כי השניים לא היו קרובי משפחה. עוד נמסר כי 11 בני אדם פונו לבתי החולים, עשרה מהם בעקבות פציעות גופניות. בין הפצועים חמישה ילדים - ילדה וילד בני 5, שני ילדים בני 8 וילדה בת 9. כמו כן נפצעו חמישה מבוגרים, ואישה נוספת בת 61 פונתה לקבלת טיפול רפואי שלא בעקבות פציעה ישירה. לפי המשטרה, הפציעות אינן מסכנות חיים.

בתדרוך שערכה המשטרה בהמשך נמסר כי שני ההרוגים הם ילד בן 6 וגבר בן 35, שניהם תושבי העיר מקפרסון שבקנזס. במשטרה הדגישו כי השניים לא היו קרובי משפחה. עוד נמסר כי 11 בני אדם פונו לבתי החולים, עשרה מהם בעקבות פציעות גופניות. בין הפצועים חמישה ילדים - ילדה וילד בני 5, שני ילדים בני 8 וילדה בת 9. כמו כן נפצעו חמישה מבוגרים, ואישה נוספת בת 61 פונתה לקבלת טיפול רפואי שלא בעקבות פציעה ישירה. לפי המשטרה, הפציעות אינן מסכנות חיים.

עד ראייה ששוחח עם תחנת הטלוויזיה המקומית KWCH סיפר כי טנדר שחור נכנס למגרשי הכדורגל לילדים, פגע בכמה בני אדם והמשיך בנסיעה למרחק של כ-90 עד 180 מטר לפני שנעצר. לדבריו, עשרות אנשי הצלה הגיעו למקום וביצעו פעולות החייאה בנפגעים.

עד ראייה ששוחח עם תחנת הטלוויזיה המקומית KWCH סיפר כי טנדר שחור נכנס למגרשי הכדורגל לילדים, פגע בכמה בני אדם והמשיך בנסיעה למרחק של כ-90 עד 180 מטר לפני שנעצר. לדבריו, עשרות אנשי הצלה הגיעו למקום וביצעו פעולות החייאה בנפגעים.

עד ראייה ששוחח עם תחנת הטלוויזיה המקומית KWCH סיפר כי טנדר שחור נכנס למגרשי הכדורגל לילדים, פגע בכמה בני אדם והמשיך בנסיעה למרחק של כ-90 עד 180 מטר לפני שנעצר. לדבריו, עשרות אנשי הצלה הגיעו למקום וביצעו פעולות החייאה בנפגעים.