קטעים נוספים מספר הזכרונות החדש של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן, "הבטיחי לי, אמריקה" (Promise Me, America), מתפרסמים הבוקר (ראשון) ב"וול סטריט ג'ורנל" - ומספקים גילויים חדשים על ארבע שנות כהונתו בבית הלבן.

הספר, שיוצא לאור בצל המפלה ההיסטורית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבחירות האמצע והניצחון של מפלגת הדמוקרטים, מעניק לביידן הזדמנות לסגירת חשבונות. בספר הוא מתייחס להופעתו הגרועה בעימות מול טראמפ, מה שהביא בסופו של דבר לפרישתו מהמרוץ לנשיאות - וגם לחוסר האמון שלו בראש הממשלה בנימין נתניהו.

גלריה "לא היה לי אמון רב". נתניהו וביידן ( צילום: Susan Walsh, AP )

בפרק העוסק בטבח 7 באוקטובר, מאשים ביידן את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בכך שהוא מעדיף את הישרדותו הפוליטית בטווח הקצר על פני צרכיה ארוכי הטווח של ישראל. "לא היה אמון רב (בנתניהו). כמו כן, הייתי מודאג מהנטיות של ביבי, שהזכירו את אלו של טראמפ. הוא נהג להתייחס בקלות ראש לאמת, ולא היסס לכופף מוסדות דמוקרטיים כדי לשרת את צרכיו האישיים".

ביידן כותב בספרו כי "לעולם לא יתחרט על כך שעמד לצד ישראל בעקבות אירועי 7 באוקטובר". לדבריו, "זו הייתה המתקפה הקשה ביותר על העם היהודי מאז השואה". עם זאת, הוא מוסיף: "פלסטינים חפים מפשע רבים מדי נהרגו. נגרם סבל רב מדי לאנשים שלא היה להם שום קשר לחמאס... אני נושא זאת עימי".

המכתב מטראמפ, אחרי מהומות 6 בינואר

בספר מתייחס הנשיא לשעבר לאירוע יוצא דופן, שלא היה ידוע עד כה. כאשר נכנס לחדר הסגלגל לאחר טקס ההשבעה שלו ב-2021, הוא מצא מכתב אדיב למדי שנכתב על ידי טראמפ, וזאת לאחר חודשים של התקפות הדדיות במהלך מערכת הבחירות, וכמובן בצל ההסתערות על הקפיטול רק שבועיים קודם לכן. "היה נדמה כאילו קיימים שני 'דונלד טראמפים'", כתב ביידן. לקראת סוף הספר, מתאר ביידן פגישה שבה הפגין טראמפ יחס "מתרפס" כלפיו בחדר הסגלגל, לאחר הבחירות של 2024. "אתה יודע, ג'ו, אלמלא הפוליטיקה, אני מאמין שהיינו חברים טובים. היינו מבלים את כל זמננו במשחקי גולף", אמר הנשיא לביידן, והותיר את הנשיא היוצא המום.

"היה נדמה כאילו קיימים 'שני דונלד טראמפים'" ( צילום: Chip Somodevilla/Pool Photo via AP )

ביידן לא התייחס רק לנתניהו בספרו, אלא למנהיגים זרים נוספים. הוא מתאר את "הטון הקנטרני" של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וכותב כי הוא "נהג לשבת ברפיון במהלך פגישות, כשהוא מעמיד פני אדיש, ​​ממש כמו מתבגר". באשר לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, ביידן סבור כי הרקע שלו כשחקן "התברר כהכשרה מצוינת" למנהיג בעת מלחמה. עם זאת, הוא מציין כי זלנסקי "יכול היה להיות הפכפך ועקשן בשיחות הפרטיות". הוא ציין: "הוא לא גילה הכרת תודה כפי שהייתי מצפה".

ביידן כותב כי אנשי צוותו של טראמפ ביקשו ממנו לחתום על מכתב שיאפשר להם לנהל משא ומתן ישיר עם פוטין, עוד בטרם חזרת טראמפ לבית הלבן. ביידן סירב, שכן "לא היה מוכן להעניק להם יד חופשית למה שנתפס בעיניי כסוג של כניעה - על חשבונה של אוקראינה".

"כולם היו בעד שארוץ ב-2024"

לטענת ביידן, הוא לא מתנצל על כך שהתמודד בבחירות לנשיאות ב-2024 - ופרש רק לאחר העימות הקשה מול טראמפ. הנשיא לשעבר מספר כי כאשר כינס את יועציו הבכירים שלו ב-2023 כדי לדון בשאלה האם עליו להתמודד לכהונה נוספת, איש לא התנגד: "כולם היו בעד". ביידן מציין כי חש "חובה" להתמודד. "יש האומרים שחייתי באשליה שאני מסוגל לבצע את התפקיד בגילי. תשובתי לכך היא: ביצעתי את התפקיד".

ביידן כותב כי הניסיון שצבר במהלך חמישה עשורים בפוליטיקה "הכריע את הכף אל מול החולשות הברורות שנבעו מגילי - קולי שהפך דק יותר, הנטייה הגוברת לטעות בשמות מקומות ובשמות אנשים, וההליכה המהוססת". ביידן ציין כי לא האמין שמישהו במפלגה הדמוקרטית היה "מועמד חזק יותר ממני, או כזה שהיה לו סיכוי טוב יותר לנצח ב-2024. אתם יכולים לבטל את ההערכה הזו אם תרצו. אבל אני מכיר את התהליך שעברתי. גיבשתי שיקול דעת שקול, זהיר ומעמיק".

התגובות לעימות שהוביל לפרישתו

על ההופעה בעימות המפורסם באותו מרוץ ב-2024, כותב ביידן כי הדבר אירע לאחר סדרת נסיעות ממושכת, וכי חש "נורא". "חשתי לא טוב, עד כדי כך שנבדקתי לקורונה. התוצאה הייתה שלילית". כמו כן, הדבר התרחש בסמוך להרשעתו של בנו, האנטר ביידן, בשלושה סעיפי אישום פליליים חמורים. "זה שבר את ליבי", אמר.

העימות הנורא. ביידן ( צילום: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ביידן מספר כי כשהגיע לעימות ההוא באטלנטה, "הדברים לא הרגישו נכון כבר מהרגע הראשון". הוא מתאר כי איבד את רצף המחשבה. ביידן מציין כי ידע בזמן אמת שהעימות התנהל בצורה גרועה, אך הניח שתהיה לו הזדמנות נוספת. "טעיתי", הוא כותב.

הנשיא לשעבר מתאר בספר פגישות פרטיות שקיים בתקופה שלאחר העימות עם יו"ר בית הנבחרים, הדמוקרטית ננסי פלוסי, ועם מנהיג הדמוקרטים בסנאט, צ'אק שומר. פלוסי, כך הוא כותב, "פעלה במרץ מאחורי הקלעים כדי לשכנע נבחרי ציבור וצירים של ביידן לערוק", והזהירה אותו כי הסקרים מראים שאין לו סיכוי לנצח. שומר נסע לביתו של ביידן בדלאוור כדי להפציר בו לפרוש מהמרוץ. "אמרתי לשומר שיש לו הרבה תעוזה, ייתכן שניסחתי זאת אחרת באותו רגע, להגיע עד לביתי ולומר לי לצאת מהמרוץ. נאמנות היא ערך חשוב עבורי".