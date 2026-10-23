ארה"ב ממהרת לפנות חלק מעובדיה הדיפלומטיים ובני משפחותיהם מנציגויות במזרח התיכון, מחשש להסלמה אזורית. כך דיווחה רשת CNN מפי גורמים המעורים בפרטים. לפי הדיווח, לצד הוראת הפינוי הרשמית של עובדים לא חיוניים ובני משפחותיהם מסעודיה, וושינגטון מצמצמת בחשאי את מצבת כוח האדם בשגרירויות בירדן, בבחריין, בכוויית, בקטאר, באיחוד האמירויות ובלבנון. המהלך מתבצע בצל התגברות מתקפות החות'ים על סעודיה, והאפשרות שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ יחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע. עוד דווח כי ישראל לוחצת על וושינגטון לפעול צבאית מוקדם יותר, אך לפי שעה ללא הצלחה.