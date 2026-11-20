ישראייר ואמריקן איירליינס הודיעו הבוקר (שישי) כי הן חתמו על הסכם לשיתוף פעולה מסחרי, שבמסגרתו יוכלו נוסעי שתי החברות ליהנות מאפשרויות קישוריות רחבות יותר בטיסות בין ישראל לצפון אמריקה וביעדים נוספים. ההסכם נועד לחבר בין רשת הטיסות של ישראייר לבין הרשת הגלובלית של חברת התעופה האמריקנית, ולאפשר לנוסעים להגיע למגוון רחב יותר של יעדים באמצעות טיסות המשך.