ישראייר ואמריקן איירליינס הודיעו הבוקר (שישי) כי הן חתמו על הסכם לשיתוף פעולה מסחרי, שבמסגרתו יוכלו נוסעי שתי החברות ליהנות מאפשרויות קישוריות רחבות יותר בטיסות בין ישראל לצפון אמריקה וביעדים נוספים. ההסכם נועד לחבר בין רשת הטיסות של ישראייר לבין הרשת הגלובלית של חברת התעופה האמריקנית, ולאפשר לנוסעים להגיע למגוון רחב יותר של יעדים באמצעות טיסות המשך.
"אמריקן איירליינס מצפה לבנות מערכת יחסים עם ישראייר שתעניק ללקוחות אפשרויות טיסה נוחות בחיבוריות מיטבית, כפי שהם מבקשים", אמר אנמול בהרגבה, סגן נשיא בכיר לבריתות תעופה באמריקן איירלנייס. "בעת שאנו נערכים לחדש את הטיסות בין ניו יורק לתל אביב באביב הקרוב, השותפות הזו תסייע לנו להציע ללקוחות הצעת ערך חזקה יותר בשוק וליצור הזדמנויות נוספות לנוסעי ישראייר להתחבר ליעדים נוספים דרך שער הכניסה שלנו לארה"ב , נמל התעופה JFK".
בשלב הראשון יתמקד שיתוף הפעולה בחיבור בין רשתות הטיסות של שתי החברות. בהמשך הן יבחנו אפשרויות להרחבת הסכם שיתוף הקוד ולהענקת הטבות נוספות לחברי מועדון הנוסע המתמיד AAdvantage של אמריקן איירליינס. ישראייר מפעילה כיום חמש טיסות שבועיות בקו בין JFK לתל אביב, במטוסי איירבוס A330-200.
אמריקן איירליינס צפויה לחדש את הטיסות היומיות בין נמל התעופה JFK בניו יורק לתל אביב ב-27 במרץ 2027, באמצעות מטוסי בואינג 777-200ER.
בישראייר מעריכים כי המהלך עשוי להרחיב את קהל היעד הפוטנציאלי הרלוונטי לחברה בשיעור של 20%–25% ביחס לקהל שעליו התחרתה עד כה. לפי הערכת החברה, הרחבת השוק הנגיש עשויה ליצור הזדמנויות עסקיות חדשות ולהניב הכנסות נוספות בהיקף של 20–40 מיליון דולר בשנה.
מנכ"ל ישראייר, אורי סירקיס, אמר: "אנו מרגישים זכות גדולה להיכנס לשותפות אסטרטגית זו עם אמריקן איירליינס, אחת מחברות התעופה המובילות בעולם. שיתוף פעולה זה מהווה אבן דרך משמעותית עבור ישראייר ועבור ציבור הנוסעים בישראל. בשילוב הרשת הגלובלית הרחבה של אמריקן איירליינס עם מעמדה החזק של ישראייר בשוק הישראלי, נוכל להציע ללקוחותינו קישוריות רבה יותר, חוויית נסיעה משופרת וגישה חלקה ליעדים ברחבי צפון אמריקה ומעבר לה".
בישראייר ציינו כי יישום שיתוף הפעולה בין החברות כפוף להשלמת ההיערכות התפעולית והטכנולוגית, לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולהתקיימות יתר התנאים שנקבעו בהסכמים. הצדדים פועלים לכך שההסכם יתחיל לפעול עד סוף שנת 2026, בכפוף להשלמת התנאים.
אמריקן איירליינס שחגגה השנה 100 שנים להקמת החברה, מעסיקה 130,000 עובדים. החברה מפעילה יותר מ-6,000 טיסות ביום ליותר מ-350 יעדים, ביותר מ-60 מדינות, ומטיסה מדי שנה יותר מ-200 מיליון לקוחות.