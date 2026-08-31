החשוד נעצר היום בביתו והועבר לחקירה במשרדי היחידה. מחר הוא יובא בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה ציינה כי נבדק חשד למעורבות חשודים נוספים. אין חשד לאירוע לאומני.

החשוד נעצר היום בביתו והועבר לחקירה במשרדי היחידה. מחר הוא יובא בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה ציינה כי נבדק חשד למעורבות חשודים נוספים. אין חשד לאירוע לאומני.

החשוד נעצר היום בביתו והועבר לחקירה במשרדי היחידה. מחר הוא יובא בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה ציינה כי נבדק חשד למעורבות חשודים נוספים. אין חשד לאירוע לאומני.