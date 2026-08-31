המשטרה הודיעה הערב (שני) כי עצרה תושב הדרום, בשנות ה-40 לחייו, בחשד שהיה מעורב בפרשת החדרת חומרי ההדרמה למחית לתינוקות בירושלים. "חוקרי היחידה ללחימה בפשיעה במרחב ציון השיגו בימים האחרונים פריצת דרך - וחשפו את זהותו", נמסר בהודעה.
החשוד נעצר היום בביתו והועבר לחקירה במשרדי היחידה. מחר הוא יובא בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה ציינה כי נבדק חשד למעורבות חשודים נוספים. אין חשד לאירוע לאומני.
לפני כחודשיים וחצי הובהלו לחדר המיון בבית החולים הדסה עין כרם ארבעה ילדים קטנים, אחרי ששיחקו בגינה במקום מגוריהם והגיעו במצב ישנוני עם סימני חולשה ואפאטיה. בבדיקות הדם שלהם נמצאו שאריות של בנזודיאזפינים - חומרי הרגעה והרדמה הכלולים בתרופות נגד חרדה למבוגרים, כמו וליום וקלונקס.
בעקבות אשפוזם, בדק משרד הבריאות קשר למחית פירות לתינוקות ממותג "פרינוק" שנרכשה בסניפי רשת "זול ובגדול", וגם המשטרה פתחה בחקירת המקרה. ימים ספורים לאחר מכן הודיע משרד הבריאות כי בדיקות מעבדה אישרו את החשש: בצנצנות מחית פירות לתינוקות של מותג "פרינוק" נמצאו קלונזפאם (בשם המסחרי "קלונקס") ולורזפאם (בשם המסחרי "לוריבן") - תרופות הרגעה ממשפחת בנזודיאזפינים שמיועדות למבוגרים. שני הסניפים שמכרו את המוצרים קיבלו צווי סגירה והמשטרה הטילה את החקירה על היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון.