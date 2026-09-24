המשמעות היא שצה"ל יצטרך להגן על יותר אנשים, ביותר נקודות, בשטח שבו גם בלי אינתיפאדה מלאה מתקיים חיכוך יומיומי. לכן הלקח מקלקיליה הוא לא שצריך עוד מנהרה כדי להצדיק היערכות. הלקח הפוך: אם המכשול פרוץ, מנהרה היא בכלל לא הבעיה. הבעיה היא החדירות של המרחב כולו. והדרך להתמודד איתה היא לא כותרות על מנהרות, אלא סגירת פרצות, מודיעין, שליטה בשטח וסד"כ שמתאים למציאות החדשה של יהודה ושומרון.