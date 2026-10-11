רינת, שכנתה של מלדה, סיפרה כי "היא הייתה אישה מדהימה, הייתה בוועד הבית. אני מכירה אותה כבר שלוש שנים, היא מתגוררת מתחתיי. היא הייתה אמא לתפארת, יש לה ילד בן חמש. אף פעם לא שמעתי צעקות או משהו מהבית. הם היו לא מזמן באתיופיה. הוא היה אדם שקט, והיא הייתה אישה חייכנית". אסתר, שכנה נוספת, אמרה כי "בעלה היה מוזר תמיד. היא הייתה אישה טובה, אימא טובה ושכנה טובה. היא הייתה בוועד ודאגה לכל השכונה. אני בהלם".