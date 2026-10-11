נאניה מלדה היא האישה שנרצחה הלילה (בין שבת לראשון) בביתה, כשבנה בן החמש נמצא במקום. לפי החשד בעלה, בשנות ה-40 לחייו, דקר אותה דקירות מרובות, הזעיק את המשטרה לביתם ברחוב בן אור בבאר שבע ואז נעצר.
רינת, שכנתה של מלדה, סיפרה כי "היא הייתה אישה מדהימה, הייתה בוועד הבית. אני מכירה אותה כבר שלוש שנים, היא מתגוררת מתחתיי. היא הייתה אמא לתפארת, יש לה ילד בן חמש. אף פעם לא שמעתי צעקות או משהו מהבית. הם היו לא מזמן באתיופיה. הוא היה אדם שקט, והיא הייתה אישה חייכנית". אסתר, שכנה נוספת, אמרה כי "בעלה היה מוזר תמיד. היא הייתה אישה טובה, אימא טובה ושכנה טובה. היא הייתה בוועד ודאגה לכל השכונה. אני בהלם".
צוות מד"א שהוזעק לביתם פינה את מלדה לבית החולים סורוקה בעיר כשמצבה אנוש, ושם נקבע מותה. לבני הזוג שלושה ילדים - הקטן בן החמש, כאמור, היה בדירה בעת הרצח, והאחרים בני 16 ו-20. כשעתיים לאחר הרצח הילד הקטן עדיין שהה ברחוב מחוץ לבניין, בליווי גורמי העירייה והמשטרה שנתנו לו משחקים. עוד עלה מהחקירה הראשונית כי לא היו דיווחים למשטרה על אירועי אלימות קודמים.
הדיווח על הדקירה התקבל בשעה 01:42 במוקד 101. פרמדיקית מד"א ירין בן דוד וחובש בכיר במד"א רפאל כהן סיפרו: "הובילו אותנו לבית, מצאנו אישה שהייתה מחוסרת הכרה עם פציעות חודרות רבות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה ומצבה אנוש".
לפי המעקב שעורך פורום מיכל סלה, מתחילת 2026 נרצחו בידי בן זוגן 11 נשים. שלוש נשים נוספות נרצחו בידי בן משפחה אחר. לפי הפורום, ארבעה גברים נרצחו בידי קרובי משפחה או בנות זוג לשעבר (בהם בניהו רזי), וגם שלושה ילדים. כ-40% מהנשים הנרצחות, אליהן טרם נוספה האישה מבאר שבע, הן נשות החברה היהודית, והיתר מהחברה הערבית.