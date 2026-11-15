מירב, אחת האימהות ששימשה כהורה מלווה בטיול, סיפרה בשיחה עם ynet וידיעות אחרונות: "אנחנו שתי שכבות של בית הספר. יצאנו הבוקר לטיול באוטובוסים לכיוון הסטף. כשהיינו בכביש 6, במחלף בית נחמיה, עצרו את האוטובוס פקחים של כביש 6, הורידו את הנהג ולא הרשו לו להמשיך בנסיעה. מסתבר שלחברת האוטובוסים יש חוב לכביש 6 בסך 400 אלף שקלים, וביקשו מהם לשלם 8,000 שקל ושרק אז ישחררו אותנו".

מירב, אחת האימהות ששימשה כהורה מלווה בטיול, סיפרה בשיחה עם ynet וידיעות אחרונות: "אנחנו שתי שכבות של בית הספר. יצאנו הבוקר לטיול באוטובוסים לכיוון הסטף. כשהיינו בכביש 6, במחלף בית נחמיה, עצרו את האוטובוס פקחים של כביש 6, הורידו את הנהג ולא הרשו לו להמשיך בנסיעה. מסתבר שלחברת האוטובוסים יש חוב לכביש 6 בסך 400 אלף שקלים, וביקשו מהם לשלם 8,000 שקל ושרק אז ישחררו אותנו".

מירב, אחת האימהות ששימשה כהורה מלווה בטיול, סיפרה בשיחה עם ynet וידיעות אחרונות: "אנחנו שתי שכבות של בית הספר. יצאנו הבוקר לטיול באוטובוסים לכיוון הסטף. כשהיינו בכביש 6, במחלף בית נחמיה, עצרו את האוטובוס פקחים של כביש 6, הורידו את הנהג ולא הרשו לו להמשיך בנסיעה. מסתבר שלחברת האוטובוסים יש חוב לכביש 6 בסך 400 אלף שקלים, וביקשו מהם לשלם 8,000 שקל ושרק אז ישחררו אותנו".

לדבריה, האוטובוס נעצר בשוליים הצרים של הכביש המהיר, באופן שסיכן את התלמידים. "היו 60 ילדים באוטובוס, כשאוטובוסים שנסעו לפנינו המשיכו ואנחנו נשארנו מנותקים מהם. הוא עצר בשוליים צרים. צעקנו לפקחים שישימו קונוסים כדי שיראו אותנו ושיתקדמו לשוליים רחבים יותר, והם הסכימו. התקשרתי למשטרה להגיד שאנחנו בסכנה ושצריך לאבטח את האוטובוס, אבל היא לא שלחה ניידת".

לדבריה, האוטובוס נעצר בשוליים הצרים של הכביש המהיר, באופן שסיכן את התלמידים. "היו 60 ילדים באוטובוס, כשאוטובוסים שנסעו לפנינו המשיכו ואנחנו נשארנו מנותקים מהם. הוא עצר בשוליים צרים. צעקנו לפקחים שישימו קונוסים כדי שיראו אותנו ושיתקדמו לשוליים רחבים יותר, והם הסכימו. התקשרתי למשטרה להגיד שאנחנו בסכנה ושצריך לאבטח את האוטובוס, אבל היא לא שלחה ניידת".

לדבריה, האוטובוס נעצר בשוליים הצרים של הכביש המהיר, באופן שסיכן את התלמידים. "היו 60 ילדים באוטובוס, כשאוטובוסים שנסעו לפנינו המשיכו ואנחנו נשארנו מנותקים מהם. הוא עצר בשוליים צרים. צעקנו לפקחים שישימו קונוסים כדי שיראו אותנו ושיתקדמו לשוליים רחבים יותר, והם הסכימו. התקשרתי למשטרה להגיד שאנחנו בסכנה ושצריך לאבטח את האוטובוס, אבל היא לא שלחה ניידת".

מירב הוסיפה כי "הילדים היו צמאים ורעבים, והתיקים שלהם היו בתא המטען. סיכנו את עצמנו כדי לפתוח את תא המטען ולהביא להם את התיקים. זה היה ממש מסוכן". היא הביעה כעס על כך שהתלמידים נאלצו לשלם את המחיר על חוב שאינו קשור אליהם.

מירב הוסיפה כי "הילדים היו צמאים ורעבים, והתיקים שלהם היו בתא המטען. סיכנו את עצמנו כדי לפתוח את תא המטען ולהביא להם את התיקים. זה היה ממש מסוכן". היא הביעה כעס על כך שהתלמידים נאלצו לשלם את המחיר על חוב שאינו קשור אליהם.

מירב הוסיפה כי "הילדים היו צמאים ורעבים, והתיקים שלהם היו בתא המטען. סיכנו את עצמנו כדי לפתוח את תא המטען ולהביא להם את התיקים. זה היה ממש מסוכן". היא הביעה כעס על כך שהתלמידים נאלצו לשלם את המחיר על חוב שאינו קשור אליהם.