60 תלמידי כיתה ה' מבית הספר "קריית יערים" ברמת השרון, שהיו בדרכם לטיול בהרי ירושלים, נאלצו להמתין כשעה באוטובוס בשולי כביש 6, לאחר שפקחים עיכבו את הנהג - בשל חוב של חברת ההסעות. ההורים המלווים טענו כי התלמידים הועמדו בסכנה, וכי למרות פניותיהם למשטרה בבקשה לשלוח ניידת לאבטח את האוטובוס, לא נשלח כוח למקום. בכביש 6 טענו כי הפעולה בוצעה בהתאם לנהלים.
מירב, אחת האימהות ששימשה כהורה מלווה בטיול, סיפרה בשיחה עם ynet וידיעות אחרונות: "אנחנו שתי שכבות של בית הספר. יצאנו הבוקר לטיול באוטובוסים לכיוון הסטף. כשהיינו בכביש 6, במחלף בית נחמיה, עצרו את האוטובוס פקחים של כביש 6, הורידו את הנהג ולא הרשו לו להמשיך בנסיעה. מסתבר שלחברת האוטובוסים יש חוב לכביש 6 בסך 400 אלף שקלים, וביקשו מהם לשלם 8,000 שקל ושרק אז ישחררו אותנו".
לדבריה, האוטובוס נעצר בשוליים הצרים של הכביש המהיר, באופן שסיכן את התלמידים. "היו 60 ילדים באוטובוס, כשאוטובוסים שנסעו לפנינו המשיכו ואנחנו נשארנו מנותקים מהם. הוא עצר בשוליים צרים. צעקנו לפקחים שישימו קונוסים כדי שיראו אותנו ושיתקדמו לשוליים רחבים יותר, והם הסכימו. התקשרתי למשטרה להגיד שאנחנו בסכנה ושצריך לאבטח את האוטובוס, אבל היא לא שלחה ניידת".
מירב הוסיפה כי "הילדים היו צמאים ורעבים, והתיקים שלהם היו בתא המטען. סיכנו את עצמנו כדי לפתוח את תא המטען ולהביא להם את התיקים. זה היה ממש מסוכן". היא הביעה כעס על כך שהתלמידים נאלצו לשלם את המחיר על חוב שאינו קשור אליהם.
"עוצרים אותנו בגלל חוב של חברה שלא קשורה לבית הספר. זה לא אחראי לעצור כיתה שלמה, ואנחנו גם לא בני ערובה של אף אחד בגלל חובות של חברת אוטובוסים. איך החוב הזה קשור אלינו? איך חברה שעובדת עם בתי ספר מרשה לעצמה להתנהל באופן כזה? אם אתה יודע שיש חוב, למה אתה עולה לכביש 6? איפה המשטרה? המשטרה אמרה לאמא אחרת שהתקשרה אליהם: 'אנחנו לא מתערבים'. הייתה שם אדישות מוחלטת למצב, גם מצד הפקחים וגם מצד הנהג והמשטרה".
אורן, אב נוסף שהיה באוטובוס, אמר: "לכביש 6 יש איזה ספק עם חוב, והם תפסו ילדים כמו בני ערובה בדרך לטיול. החזיקו בכוח נהג אוטובוס שלא שילם קנס, אבל יש פה ילדים בדרך לטיול, וכביש 6 לא מתחשב בזה ואין שום שיקול דעת. ההתנהלות של כביש 6 מחפירה, והם השתמשו בתלמידים בדרך לטיול כבני ערובה בגלל חוב".
מכביש 6 נמסר בתגובה: "במסגרת פעילות אכיפה שגרתית בגין חוב של חברת ההסעות, התבקש האוטובוס לעצור במפרץ בטיחות. הפעילות בוצעה בהתאם לנהלים ותוך הקפדה על שלום הנוסעים. כמובן שבעת ביצוע העצירה לא היה ידוע לנו מי הנוסעים, ומשעה שהתברר שמדובר בתלמידי בית ספר, הנושא טופל ברגישות הנדרשת. האוטובוס המשיך בדרכו מיד עם הסדרת התשלום. האחריות להסדרת החובות מוטלת על חברות ההסעה. אנו ממליצים לגופים ציבוריים המזמינים שירותי הסעות לוודא מראש כי לחברה אין חובות העלולים לשבש את ביצוע ההסעה".
מהמשטרה נמסר: "מדובר בפעילות אכיפה שבוצעה על ידי פקחי כביש 6 ומשכך יש להפנות פנייתכם אליהם. הנושא אינו באחריות המשטרה".