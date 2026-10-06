ב גרמניה מדווחים הבוקר (שלישי) כי אוגוסט האנינג, לשעבר ראש שירות הביון הפדרלי (BND), המקביל שם למוסד בישראל, נעצר בחשד לריגול ובגידה. הוא כיהן בתפקיד בין 1998 ל-2005. "האנינג חשוד בריגול המהווה בגידה במולדת, באיסוף מודיעין המוגדר כסוד מדינה, בניסיון לבגידה חמורה ובפעילות כסוכן של שירות מודיעין", נמסר מהתביעה הגרמנית.

אוגוסט האנינג ( צילום: AFP )

לפי הדיווחים האנינג בן ה-80 נעצר הבוקר בביתו בנורדוולדה, סמוך לעיר מינסטר שבמערב גרמניה. גם עוזרו הבכיר לשעבר שלו, שזוהה רק בשם מנפרד ד', נעצר בבוואריה. התביעה לא מסרה עבור מי לפי החשד האנינג ריגל, אבל בהודעה נטען כי שותפו שנעצר סיפק לו לפי החשד מאות מסמכים מסווגים תמורת כסף, לאורך תקופה של יותר מעשור. חיפושים נערכו במסגרת החקירה בבתיהם של האנינג ושותפו.

ב"בילד" דיווחו כי לפי החשד האנינג שימש כסוכן עבור שירות מודיעין זר, אך לא ציינו באיזו מדינה מדובר. בעיתון דיווחו לצד זאת כי האנינג עבד כיועץ בתחום הביטחון עבור עסקים ברחבי העולם, והוא גם ידוע כמי שיש לו קשרים לרוסיה ולסין, בכלל זאת לסוכנויות ממשלתיות בהן. בעיתון הגרמני טענו כי לפיכך יש לו לכאורה גם קשר לקרמלין. ממש במקביל למעצר התפרסם תחקיר משותף של כמה כלי תקשורת גרמניים, ובהם תאגיד השידור WDR, ולפיו העוזר שנעצר, שהיה בעבר ראש הסגל של האנינג והמשיך לעבוד ב-BND עד אביב 2026, העביר להאנינג מידע סודי ביותר מתוך שירות הביון הגרמני בתמורה לכסף - וכי הדבר נמשך לפחות עד 2022.

החוקרים, כך דווח בתחקיר, בוחנים חשד שהאנינג השתמש במידע הזה, במקרה אחד לפחות, כדי לבצע "ניתוח ביטחוני" עבור שירות מודיעין זר כלשהו. בתחקיר הודגש כי הניתוח הזה לא היה קשור לרוסיה. במקרה נוסף, כך לפי התחקיר, האנינג חשוד כי השתמש במסמכים הפנימיים של ה-BND בהתקשרויות שהיו לו עם סוכן זר.

החשד לריגול עלה לפי הדיווחים בעקבות חקירה נפרדת נגד האנינג, שבה נבדק חלקו בפרשת חטיפת ילדיה של יורשת אימפריית מסעדות הסטייקים כריסטינה בלוק, שבה הסתבכו גם גורמים ישראלים, שלפי החשד היו חלק מהכנופייה שנטען כי בלוק הזמינה כדי שיחטפו את ילדיה קלרה (13) ותיאודור (10), ששהו בדנמרק אצל בעלה לשעבר בליל השנה החדשה של 2024. בלוק עומדת בימים אלו לדין במשפט שמסעיר את גרמניה, ולפי הדיווחים האנינג היה מעורב בניסיון חטיפה קודם של הילדים, טענה שאותה הוא מכחיש.

בתחקיר שהתפרסם כעת נכתב כי במהלך בחינת הציוד שנתפס בביתו ובמשרדו של האנינג במסגרת החקירה הזו, בספטמבר אשתקד, גילו החוקרים מכשיר זיכרון אלקטרוני שבו אוחסן המידע הסודי מה-BND. המידע הזה עורר חשד גדול מפני שהאנינג, שחדל לכהן כראש שירות הביון כבר בנובמבר 2005, לא היה אמור לקבל גישה אליו. לפי התחקיר, בסך הכול כ-2,000 מסמכים הועברו מהעוזר ד' להאנינג, ורבים מהם היו תדריכים לקראת "ישיבות מצב" הנערכות מדי שבוע בלשכת הקנצלר, ושבהן ראשי סוכנויות הביטחון מחליפים מידע מדי שבוע.