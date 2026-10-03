כשנה וחצי לאחר ששוחררה משבי חמאס בתום 471 ברצועת עזה, אמילי דמארי חשפה היום (שבת) תיעודים חדשים מרגעי האימה שפקדו אותה ברצועת עזה - כשעברה ניתוח בבית החולים שיפא לאחר חטיפתה. בתמונות, שנאספו בפעילות צה"ל ברצועה, היא נראית על מיטת חדר הניתוח לצד הצוות הרפואי העזתי.
"לפני שלוש שנים בשעה הזאת בשמחת תורה, הייתי עמוק עמוק ברצועת עזה", כתבה בפוסט באינסטגרם. "נחטפתי ביחד עם החבר הכי טוב שיכולתי לבקש גלי ברמן שבא להיות איתי ברגעים הכי מפחידים של החיים. ברגעים שגיליתי מחדש את הביטוי 'פחד מוות'. התמונות... מיקום: בית חולים שיפא בידי המחבלים שלא אשכח לעולם".
היא תיארה: "אני בתוך חדר מגעיל מלא בדם, גופה על הרצפה לידי, ניגש 'דוקטור' ומציג את עצמו כד"ר חמאס כשלידו עוד 10 מפלצות עם קלצ'ניקוב על הראש שלי ואני רק מתפללת לאלוהים שישמור עליי בסיטואציה הזו. אנשים שמבינים קצת רפואה יכולים להבין מהתמונות שזה שאני כאן זה בכלל נס… ארבעה חודשים שהרגל המשיכה לדמם בתוך עזה עם פצע ירי פתוח, תפרים שמורידים אחרי 14 יום נשארו ביד שלי 365 ימים. והנני כאן".
"תודה לקדוש ברוך הוא, תודה למשפחה שלי, תודה לכוחות הביטחון על נס אמיתי, תודה ששרדתי את הנורא מכל בעזרת כל אלה שהיו איתי שם ובעיקר רומי גונן אחת!", כתבה, "ותודה לעם ישראל היקר שלרגע לא הפסיק להילחם עלינו שנוכל לחזור אליכם להתחבק איתכם, לספר לכם ולהשתקם איתכם לנצח. אוהבת אתכם ויותר מהכל אוהבת את החיים. שמחת תורה תשפ"ז".
דמארי נפצעה מירי במהלך חטיפתה, איבדה שתי אצבעות בידה שהפכה לסמל, וכלבתה האהובה נרצחה. בעבר העידה אמה, מנדי דמארי, כי בתה "נתפרה כמו כרית סיכות" על-ידי חמאס - מה שהשאיר אותה בכאבים קשים ביד וברגל. למרות חומרת הפציעות והסיכון הגבוה לזיהום, חמאס לא סיפק כל טיפול רפואי מלבד בקבוק יוד שפג תוקפו. "זהו לא פחות מנס שהיא לא חלתה בזיהום מסכן חיים", אמרה אמה.