"לפני שלוש שנים בשעה הזאת בשמחת תורה, הייתי עמוק עמוק ברצועת עזה", כתבה בפוסט באינסטגרם. "נחטפתי ביחד עם החבר הכי טוב שיכולתי לבקש גלי ברמן שבא להיות איתי ברגעים הכי מפחידים של החיים. ברגעים שגיליתי מחדש את הביטוי 'פחד מוות'. התמונות... מיקום: בית חולים שיפא בידי המחבלים שלא אשכח לעולם".

"לפני שלוש שנים בשעה הזאת בשמחת תורה, הייתי עמוק עמוק ברצועת עזה", כתבה בפוסט באינסטגרם. "נחטפתי ביחד עם החבר הכי טוב שיכולתי לבקש גלי ברמן שבא להיות איתי ברגעים הכי מפחידים של החיים. ברגעים שגיליתי מחדש את הביטוי 'פחד מוות'. התמונות... מיקום: בית חולים שיפא בידי המחבלים שלא אשכח לעולם".

"לפני שלוש שנים בשעה הזאת בשמחת תורה, הייתי עמוק עמוק ברצועת עזה", כתבה בפוסט באינסטגרם. "נחטפתי ביחד עם החבר הכי טוב שיכולתי לבקש גלי ברמן שבא להיות איתי ברגעים הכי מפחידים של החיים. ברגעים שגיליתי מחדש את הביטוי 'פחד מוות'. התמונות... מיקום: בית חולים שיפא בידי המחבלים שלא אשכח לעולם".