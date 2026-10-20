היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט המשיך את עדותו בתיקי האלפים בבית המשפט המחוזי בירושלים. במהלך העדות הודה מנדלבליט כי הייתה תקלה בכך שראש הממשלה בנימין נתניהו לא הוזהר בחקירתו הראשונה בתיק 4000 כי הוא חשוד בשוחד. במהלך הדיון הציג סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, ציטוט של מנדלבליט, שלפיו אמר לתובעת יהודית תירוש כשנודע לו שהיא מעוניינת להיות שופטת: "את מעדיפה להיות תובעת בתיק שיציל את הדמוקרטיה או שופטת בדיקטטורה?". תירוש לא הכחישה את הציטוט אך התנגדה לשאלה. השופטים קבעו כי ניתן לשאול בנושא אך לאחר שהסנגור יציג להם מה התשתית העובדתית של אותו ציטוט.