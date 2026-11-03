שלוחת התביעות של המשטרה בנצרת הגישה אתמול לבית המשפט לנוער בעיר כתב אישום נגד ספר בן 17 מעפולה, המואשם כי דקר אדם ופצע אותו באורח קשה במהלך קטטה. האירוע התרחש ב-21 באוקטובר, על רקע סכסוך עסקי על לקוחות בין הנאשם לבין ספר אחר במספרה שבה עבד בעיר. במשטרה ציינו כי "שבועיים לפני הקטטה, הנאשם איים טלפונית על עמיתו למספרה ועל בני משפחתו, תוך השמעת איומים קשים בפגיעה בחייהם. ביום האירוע הגיע הנאשם מלווה באביו למספרה ובתגובה הזמין גם הספר הנוסף את אביו. במקום התפתח עימות פיזי ודחיפות בין כל המעורבים, שבמהלכו שלף הנאשם מספריים מכיסו ודקר את אביו של העובד הנוסף בגבו חמש דקירות". בנוסף לאישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.