במשך יותר מארבעה עשורים חי דאגלס סטיוארט קרטר באגף הנידונים למוות ביוטה תחת איום מתמיד של הוצאה להורג בזריקת רעל. הוא הורשע ב-1985 ברצח מזעזע של אישה, והפך לאחד האסירים הוותיקים ביותר בארצות הברית הממתינים לביצוע גזר דינם. אלא שכעת – 41 שנה לאחר שהוגש נגדו כתב האישום המקורי וכשהוא כבר בן 71 – התרחשה תפנית דרמטית בפרשה: בדיקות DNA חדשות שנערכו במעבדה לזיהוי פלילי של יוטה לממצאים מרכזיים מזירת הפשע שללו כל התאמה בינם לבין קרטר. בעקבות הממצאים המדעיים שהתקבלו השבוע הודיעה התביעה במדינה כי היא מוותרת על כוונתה לדרוש עונש מוות במשפטו החוזר, וסכנת ההוצאה להורג הוסרה סופית מעל ראשו. "מדינת יוטה גזלה 41 שנים מחייו של אדם חף מפשע", זעם סנגורו של קרטר, ניל המילטון.

גלריה דגלאס סטיוארט קרטר אחרי מעצרו. האקדח מעולם לא נמצא

הפרשה החלה ב-1985, אז נמצאה אווה אולסן – דודתו של מי שכיהן באותה עת כמפקד משטרת העיר פרובו – ללא רוח חיים בביתה. בעלה, אורלה אולסן, שהלך לעולמו ב-2009, סיפר בשעתו לשוטרים כי חזר מביקור אצל חבר ומצא את אשתו כשהיא עירומה בחלקה וידיה כפותות מאחורי גבה, לאחר שנדקרה עשר פעמים ונורתה בחלק האחורי של ראשה באקדח בקוטר 0.357 או 0.38.

כבר אז עוררה החקירה תמיהות רבות: שום ראיה פורנזית או פיזית לא קשרה את קרטר לזירה, ועדי ראייה אף דיווחו שראו גבר לבן נמלט מהבית. יתרה מזאת, קרטר הוא גבר שחור, בעוד שעל גופתה של הנרצחת אותרה לכאורה שערת ערווה בלונדינית. למרות זאת, חבר המושבעים החליט להרשיעו ולגזור עליו עונש מוות, בעיקר על סמך עדותם של שני עדים שטענו כי התרברב בפניהם שביצע את הרצח, ועל בסיס הודאה חתומה שחולצה ממנו. קרטר מצדו עמד לאורך כל השנים על חפותו.

במהלך השנים התברר כי התיק נגד קרטר היה נגוע בהתנהלות משטרתית פסולה, עד שב-2022 ביטל שופט את הרשעתו, ובשנה שעברה הורה בית המשפט העליון של יוטה לקיים לו משפט חוזר. התברר כי ההודאה החתומה נגבתה מקרטר רק לאחר שלושה ימי חקירה רצופים במדינת טנסי, שבה נעצר, בידי בלש שהגיע במיוחד ממשטרת פרובו. בנוסף נחשף כי שני עדי המפתח – בני זוג שהתגוררו בארה"ב ללא מעמד חוקי – שיקרו בבית המשפט לאחר ששוטרים ותובעים הציעו לממן את שכר הדירה שלהם, הדריכו אותם כיצד להעיד, ואיימו עליהם ועל בנם בגירוש מארה"ב אם לא יפלילו את קרטר. צוות ההגנה טען גם כי חוקר בפרשה העלים ראיות שהצביעו על חשודים אחרים, ובראשם הבעל אורלה. לפי מסמכי ההגנה, התביעה כבר הייתה קרובה להגשת אישום נגד הבעל, אלא שקצין בדרגת לוטננט במשטרת פרובו ביקש להמתין כדי לאפשר לו להמשיך בחקירה – וזמן קצר לאחר מכן "סומן" קרטר כחשוד.

קרטר בבית המשפט. עשוי להשתחרר בנובמבר לקראת פתיחת משפטו החוזר

גם התנהלות התביעה סביב הראיות הפיזיות עוררה ביקורת קשה: לדברי הסנגור המילטון, הרשויות טענו בעבר כי המוצגים מהזירה אבדו כליל, ורק בהמשך חזרו בהן והודו כי הם ברשותן. רק בתחילת השנה הנוכחית הפיקה המעבדה לזיהוי פלילי פרופיל DNA של החשוד, וביום שלישי השבוע הודיע התובע המחוזי ג'פרי גריי כי הממצאים שללו לחלוטין את קרטר כמי שהדם שנמצא על ידית הדלת והחומר הגנטי שנלקח מקת הסכין ששימשה לדקירת המנוחה שייכים לו.

עם זאת, התביעה עדיין לא ביטלה את סעיף האישום בגין רצח בנסיבות מחמירות. התובע גריי אמנם הצהיר כי המדינה תבחן מחדש את המשך ניהול התיק, אך טען כי ה-DNA "אינו מנקה בהכרח" את קרטר; לדבריו, האקדח ששימש לרצח מעולם לא אותר, עדים טענו בעבר שלאשתו של קרטר היה אקדח בקוטר 0.38 (שגם הוא לא נמצא מעולם), וקרטר הודה לכאורה במעשה בפני כמה אנשים.

למרות התעקשותה שלא למחוק לפי שעה את האישום, חל שינוי דרמטי גם בעמדת התביעה בנוגע למעצרו: בעוד רק בחודש שעבר נאבקו נציגיה בבית המשפט והתנגדו לשחרורו בערבות, כעת פנתה התביעה עצמה לשופט בבקשה לקבוע דיון חדש בנושא שחרורו. סנגורו של קרטר הפציר בתביעה לסיים את הפרשה, להפסיק את מה שכינה "הליך תביעה מוכתם", ולבטל את התיק כליל.