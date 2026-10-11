יום שני ברציפות של גשם בדרום הנגב - ותמונות של זרימה בנחלים ושל סופת ברקים בנמל התעופה: היום (ראשון) משעות הצהריים ירד גשם בערבה. בנמל התעופה רמון שבערבה הדרומית נמדדו 7 מ"מ גשם, ובהר עוזיה שבהרי אילת - 3.5 מ"מ. נחל גשרון, נחל אכזב בהרי אילת, תועד זורם בעקבות הגשמים. צפו בזרימה - ובברקים ליד המטוסים.
בחצבה שבצפון הערבה נמדדו שני מ"מ, ובאילת ירד פחות ממילימטר גשם. בשירות המטאורולוגי אמרו כי פרק הגשם הבא צפוי בימים חמישי ושישי, במישור החוף - והוא אף עשוי להיות משמעותי.
מחר, יום שני, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה, כפי שהיה גם אתמול.
ביום שלישי לא צפוי שינוי בטמפרטורות, וברביעי תחול התחממות קלה. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ובצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי - וכאמור אז וביום שישי ייתכן גם גשם משמעותי.