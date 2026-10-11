יום שני ברציפות של גשם בדרום הנגב - ותמונות של זרימה בנחלים ושל סופת ברקים בנמל התעופה:

יום שני ברציפות של גשם בדרום הנגב - ותמונות של זרימה בנחלים ושל סופת ברקים בנמל התעופה:

יום שני ברציפות של גשם בדרום הנגב - ותמונות של זרימה בנחלים ושל סופת ברקים בנמל התעופה: היום (ראשון) משעות הצהריים ירד גשם בערבה. בנמל התעופה רמון שבערבה הדרומית נמדדו 7 מ"מ גשם, ובהר עוזיה שבהרי אילת - 3.5 מ"מ. נחל גשרון, נחל אכזב בהרי אילת, תועד זורם בעקבות הגשמים. צפו בזרימה - ובברקים ליד המטוסים.

בחצבה שבצפון הערבה נמדדו שני מ"מ, ובאילת ירד פחות ממילימטר גשם. בשירות המטאורולוגי אמרו כי פרק הגשם הבא צפוי בימים חמישי ושישי, במישור החוף - והוא אף עשוי להיות משמעותי.

בחצבה שבצפון הערבה נמדדו שני מ"מ, ובאילת ירד פחות ממילימטר גשם. בשירות המטאורולוגי אמרו כי פרק הגשם הבא צפוי בימים חמישי ושישי, במישור החוף - והוא אף עשוי להיות משמעותי.

בחצבה שבצפון הערבה נמדדו שני מ"מ, ובאילת ירד פחות ממילימטר גשם. בשירות המטאורולוגי אמרו כי פרק הגשם הבא צפוי בימים חמישי ושישי, במישור החוף - והוא אף עשוי להיות משמעותי.