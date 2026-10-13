נערה בת 15 עוכבה הבוקר (שלישי) לחקירה בחשד שתקפה צעירה דרוזית בת 24 באוטובוס בתל אביב, לאחר ששמעה אותה משוחחת בטלפון בערבית עם ארוסה. על פי החשד, הנערה הייתה חלק מחבורה שהשליכה לעבר הצעירה גרביים לפחות ארבע פעמים וקיללו אותה בקריאות גזעניות, ובהן "ערבייה מסריחה, תעופי מהאוטובוס, אין לך מקום במדינה הזאת". הצעירה שהותקפה היא אחות טייס בצה"ל ובתו של לוחם ביחידה מיוחדת. בתום חקירתה שוחררה החשודה תחת תנאים מגבילים.

תיעוד מהתקיפה באוטובוס





האירוע התרחש ב-9 באוגוסט בקו 66 של חברת דן, בעת שהצעירה נסעה מרחוב דיזנגוף בתל אביב לכיוון תחנת הרכבת. הצעירה, סטודנטית מצטיינת לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, משמשת גם כעוזרת מחקר בפרויקט העוסק בחוסן של אנשי מילואים וילדיהם.

קרוב משפחתה סיפר כי זמן קצר לאחר שהתיישבה באוטובוס התקשר אליה ארוסה. "היא דיברה איתו בערבית, ותוך כמה שניות התחילו לתקוף אותה", תיאר. "חבורה של צעירים וצעירות שישבו שם התחילו לזרוק עליה גרביים ולצעוק לה 'ערבייה מסריחה'".

החשד: זרקו גרביים לעבר הצעירה

לדבריו, למרות המתרחש, איש מהנוסעים לא נחלץ לעזרתה. "אף אחד לא התערב, אף אחד לא עשה כלום - לא הנהג ולא הנוסעים. היא התקשרה אליי מיד כשירדה מהאוטובוס, כולה בחרדה ובלחץ", סיפר. בהמשך הגישה הצעירה תלונה במשטרה.

המשטרה מסרה כי במסגרת החקירה נאספו ממצאים וראיות, שבעקבותיהם זוהתה קטינה בת 15 ועוכבה לחקירה על ידי שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן בחשד לתקיפה סתם ולעבירה ממניע גזענות או עוינות כלפי ציבור.

בחקירתה טענה הקטינה כי השליכה את הגרב לעבר חברתה, וכי זו פגעה בצעירה בטעות. לדבריה, בהמשך התפתח ויכוח שכלל קללות הדדיות. החקירה נמשכת.