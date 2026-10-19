ביקור ראשון של בכיר ישראלי בהונגריה אחרי עלייתו לשלטון של מדיאר: הממשלה ערכה הבוקר (שני) משאל טלפוני כדי לאשר את נסיעתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג מחר לבודפשט.
הרצוג ימריא לביקור של 12 שעות, במהלכו יתקבל בארמון הנשיאות על-ידי נשיא הונגריה, אנדראש באקה. השניים יקיימו פגישה מדינית, שבמהלכה ידונו בהעמקת שיתופי הפעולה ובחיזוק היחסים בין שתי המדינות.
לאחר מכן, ייפגש נשיא המדינה עם ראש ממשלת הונגריה החדש, פטר מדיאר, לפגישה מדינית שבה ידונו בקידום שיתופי הפעולה הבילטרליים בין שתי המדינות.
במוקד הביקור יעמוד נאום שיישא הרצוג בכנס הבין-לאומי של "קול העם" (VoP). מדובר בכנס המתקיים במסגרת יוזמה גלובלית בהובלתו של הנשיא, המפגישה בין מנהיגות ומנהיגים, צעירות וצעירים יהודים מהתפוצות ומישראל, במטרה לחזק את הקשרים ולקדם שיח משותף סביב האתגרים הניצבים בפני העם היהודי.
את הביקור יחתום הנשיא בפגישה עם ראשי הקהילה היהודית של הונגריה.
ביקורו של נשיא המדינה הוא, כפי שנכתב, הביקור הראשון של גורם ישראלי בכיר בהונגריה לאחר המהפך הפוליטי ההיסטורי שאירע במדינה, שבמהלכו הודח ראש הממשלה הוותיק ויקטור אורבן.
אורבן, שנחשב לאחד מבני הברית הקרובים של ישראל באירופה, הובס בבחירות על ידי פטר מדיאר ומפלגתו "טיסה". עם ניצחונו, מיהר הרצוג לברך את מדיאר והביע ציפייה להמשך היחסים ההיסטוריים, בעוד שמדיאר מצידו הצהיר כי תחת הנהגתו יישמרו עם ישראל "יחסים פרגמטיים".
חילופי השלטון בבודפשט הביאו גם לשינויים במדיניות החוץ ההונגרית, כולל צעדים של הממשל החדש להתקרבות מחדש לאיחוד האירופי ולמוסדות הבינלאומיים. בין היתר הודיע מדיאר על כוונתו להחזיר את הונגריה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) – אחרי שאורבן הורה לפרוש ממנו על רקע צו המעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.