חילופי השלטון בבודפשט הביאו גם לשינויים במדיניות החוץ ההונגרית, כולל צעדים של הממשל החדש להתקרבות מחדש לאיחוד האירופי ולמוסדות הבינלאומיים. בין היתר הודיע מדיאר על כוונתו להחזיר את הונגריה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) – אחרי שאורבן הורה

לפרוש ממנו על רקע צו המעצר