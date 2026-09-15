מסיבת העיתונאים של המשפחות. צילום: מיקי שמידט

בני משפחות נפגעי טבח 7 באוקטובר מכנסים היום (שלישי) מסיבת עיתונאים בתל אביב במחאה על השימוש הנרחב במחדל במערכת הבחירות. שלי משל-יוגב, ששכלה את בתה ליבי כהן מגורי במסיבת הנובה, אמרה כי "מוצג כאן היום מידע שלא ניתן להתכחש אליו. הקונספציה המוטעית הביאה את ליבי לקבורה באדמה".

השיחה האחרונה של קשת קסרוטי ז"ל





המשפחות עם תמונות יקיריהן ( צילום: מוטי קמחי )

היא הוסיפה: "במשך 15 שנה הובילו את מדינת ישראל ישירות לתוך תופת 7 באוקטובר. ראש הממשלה, אמרת שתענה על שאלות קשות בסוף המלחמה, אבל אם רק היית מקשיב ליבי שלי הייתה לידי. למה יש לי קבר לבכות עליו ולא ילדה שמחה? שום תסריטאי לא היה מסוגל לכתוב מציאות כל כך אכזרית לאמא ששומעת את הבת שלה אומרת 'אמא הם באים לירות בי שוב'. לא ידעתי שגעגוע יכול לכאוב כל כך. איך יכול להיות שהאסון הגדול ביותר בחיים שלנו לא תוחקר? האשמים ממשיכים בחייהם - ואנחנו לא".

המשפחות הציגו את מה שכונה על-ידן "הכישלון האסטרטגי של מדינת ישראל מול חמאס ב-15 השנים האחרונות", במסמך שכותרתו "דוח 7/10" - וזמין גם ברשת. בניגוד לדוח שהוציאה בחודש שעבר מועצת אוקטובר (שחברות בה משפחות אחרות), ועסק בין היתר באזהרה לאזרחי ישראל כי המצב הנוכחי ב-2026 דומה למצב של לפני מתקפת הטרור, המסמך שהופץ היום נשען על מידע גלוי שפורסם בפרק הזמן המדובר בכל הקשור ליחס המדינה לארגון הטרור חמאס.

נטליה קסרוטי, אימו של קשת שנרצח בצומת מפלסים בזמן שנמלט מהמסיבה, חשפה את ההקלטה האחרונה שלו באותו הבוקר. בהקלטה הוא נשמע מדבר עם מוקדן מד"א: "איפה האמבולנס שהזמנתי? יש פה כמה רכבים שצריכים אמבולנס. עשו תאונה. אני פה במתקפה של החיים. אני מת מפחד, אני לא יכול לזוז. אני רואה 12-11 רכבים. כואב לי. אני רואה אנשים זזים אבל גם אנשים (נקטע). הייתי במסיבה, אני לא יודע איפה אני".

נטליה סיפרה כי "אני רואה את קשת מתחת לגשר. שערו הבלונדיני סתור על פניו, כדור אחד בראש וכדור אחד בלב. ידעתי שאני חיה במדינה מתוקנת, מדינה עם מוסר, שדואגת לאזרחיה. טעיתי. בעוד כמה ימים יום כיפור, יום של חשבון נפש. תעשו חשבון נפש - על הכסף לחמאס, על ההחלטות, על האזהרות, על המחדל, על 1,200 נרצחים. אני קברתי את הילד שלי ומתחננת לוועדת חקירה ממלכתית".

עינב צנגאוקר אמרה: "מאז אותו יום ארור, מתנהל כאן קמפיין של בריחה מאחריות. הקמפיין המתמשך וחסר המעצורים הזה כולל שקרים, קונספירציות, פילוג, שיסוי ורעל נגד צה"ל. אבל אנחנו מסרבים ליפול לספינים. אנחנו דורשים לדבר על מה שקרה כאן במשך 15 שנים. המסמך שאנחנו מציגים היום, 'תיק 7/10', מפרט את כל ההחלטות והמדיניות שקידמו ממשלות הקונספציה בשנים שקדמו למחדל. ראש הממשלה נתניהו, אמרת שלאחר המלחמה יגיע הזמן לשאלות הקשות. הזמן הזה הגיע".

"סביבת נתניהו מגלגלת אחריות"

לטענת המשפחות, כפי שנכתב ב"תיק 7/10" שהופץ על-ידן, "מהימים הראשונים שלאחר טבח 7 באוקטובר, ובמשך יותר משנתיים שחלפו מאז, סביבתו הקרובה ביותר של נתניהו הפעילה מנגנון השפעה על תודעת אזרחי ישראל במטרה לגלגל את האחריות ממנו לטבח". הן כתבו בנוסף כי נתניהו דחה במכוון את חקר אירועי הטבח וכי מסביבתו הופצו מסרים שלפיהם האחראים הם רק גורמי הביטחון, בג"ץ ומפגינים. בני המשפחות האשימו את נתניהו בהפצת קונספירציות.