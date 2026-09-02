בית משפט השלום בתל אביב האריך היום (רביעי) בחמישה ימים את מעצרו של ארז כהן, בן 37 מחולון, שחשוד כי פנה באופן מיני לילדות בנות 9 עד 12 ברשת. ארבע ילדות כבר נחקרו במסגרת החקירה, ובמשטרה מעריכים כי ייתכן שיש קורבנות נוספים. בחיפוש בביתו של החשוד נתפס מחשב נייד ובהמשך נתפס גם מכשיר הטלפון הסלולרי שלו.

תושב חולון נעצר בחשד שפנה באופן מיני לילדות ברשת. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

השופט רענן ברוך קבע לאחר שעיין בתיק החקירה כי קיים חשד סביר נגד כהן לביצוע העבירות המיוחסות לו. בהחלטתו ציין כי בשלב זה עולה תמונה שלפיה כהן חשוד שפנה "לארבע קטינות שגילן נע בין 9 עד 12 באופן מיני מתוך כוונה לעבור עבירות".

השופט הבהיר כי ניתן בשלב זה לקשור את החשוד לעבירות, וכי "ככל הנראה ישנן קורבנות נוספים שטרם נחקרו בעניין". לדברי השופט, מהמעשים שבהם חשוד כהן ניתן ללמוד על "המסוכנות הרבה כלפי ביטחון הציבור ובעיקר ילדים", וקיים גם חשש לשיבוש לנוכח הפניות באמצעות מחשב או טלפון והאפשרות שקיימים קורבנות נוספים. בסיום הדיון נעתר השופט באופן חלקי לבקשת המשטרה והורה להאריך את מעצרו בחמישה ימים.

סנגורו של כהן, עו"ד עומר אדירי, מתח ביקורת על התנהלות החקירה וטען כי החשדות המפורטים לא הוטחו במרשו. לדבריו, במהלך החקירה כינו החוקרים את כהן "פדופיל", ולאחר מכן הוא שמר על זכות השתיקה. "שום דבר מהדברים האלה לא הוטחו בו וראוי שהיו מוטחים בו בהנחה שהם היו קיימים", טען.

עוד טען עו"ד אדירי כי מאחר שהמחשב והטלפון כבר נמצאים בידי היחידה החוקרת, אין ביכולתו של כהן לשבש את החקירה באמצעותם. הוא הציע לשחררו לחלופת מעצר ובתנאים שיכללו מגבלות על השימוש באינטרנט.