הקברניט סמית מאצ'צ'אר, הטייס ההודי מטיסת פליי דובאי שהועבר אתמול (חמישי) לאשפוז בבית החולים באיחוד האמירויות, הופיע היום לראשונה בתיעוד מבית החולים - בשיחה עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי.

גלריה השיחה של סמית עם ראש ממשלת הודו מודי ( צילום: מתוך רשת X )

הזנב השבור במטוס, בתיעוד מסעודיה ( צילום: לפי סעיף 27א' )

"היו לי כל כך הרבה פציעות, שנפלתי. אני קפטן כבר 11 שנה. אני יודע, גם כשעיניי סגורות, מה קורה במטוס. כשנפלתי, הרגשתי שהמטוס צונח (האף יורד למטה) - וידעתי שאלה השניות האחרונות. ניסיתי לזחול. פתחתי את הדלת - וכל השאר הגיע מיד לאחר מכן. אנשים, בסעודיה ופה (באמירויות), טיפלו בי, ולא יכולתי לקבל טיפול טוב יותר ותשומת לב רפואית טובה מזו", סיפר. בהמשך אמר: "הבנתי שאם לא אציג אומץ, 170 נוסעים יאבדו את חייהם".

מודי שיבח אותו ואמר: "כל המדינה מתפללת למענך. האומץ שלך, קור הרוח והשלווה שהפגנת הצילו חיים רבים. המדינה יכולה לומר בגאווה שההודים לא אנשים שנוטלים חיים - אלא אנשים שנכונים לסכן את חייהם כדי להציל אחרים". הקברניט השיב למודי: "מעולם לא חשבתי שתהיה לי ההזדמנות לדבר איתך".

בהודו דווח אתמול כי מאצ'צ'אר, שנדקר על ידי טייס המשנה העומאני, עבר ניתוח חירום בבית החולים בעיר טאבוק שבה נחת המטוס, ומשפחתו עשתה את דרכה לדובאי ממומבאי. ממשלת מדינת גוג'ראט שבהודו הודיעה כי תעניק אות הוקרה לקברניט ההודי. בהופנדרה פאטל, ראש ממשלת גוג'ראט, שיבח את הטייס על "אומץ לב בלתי ניתן לערעור", ואמר כי מעשיו הצילו את חיי הנוסעים.

קפטן סמית ברגעי הפינוי מהמטוס בסעודיה





בישראל עדיין לא מזהים קשר בין טייס המשנה העומאני לאיראן, למרות שהנשיא טראמפ טען אתמול לקשר. גם העומאני הועבר אתמול לאיחוד האמירויות מסעודיה. ישראל מבקשת לשגר צוות לאיחוד האמירויות בימים הקרובים, אבל הדבר מחייב קודם לכן תיאומים. באמירויות העבירו מסרים כועסים לישראל, שהגיעה לדבריהם למסקנה נחרצת שטייס המשנה פעל ממניעי טרור שמטרתם לערער על הסכמי אברהם - וזאת מבלי להמתין לסיום החקירה. לדברי גורם ישראלי, מבחינת האמירתים המילה "טרור" היא בעייתית ומפחידה, ומעידה לכאורה על היעדר שליטה. לכן, באבו דאבי מעדיפים לא להקדים את המאוחר, ולפי שעה הם זהירים בקביעותיהם לגבי מניעי הטייס העומאני.

בכיר ישראלי אמר כי ככל הנראה הטייס פעל לבד, ואחרי שראש הממשלה נתניהו אמר לרשת "פוקס ניוז" כי העומאני עבר "שטיפת מוח איסלאמיסטית קיצונית", הבכיר עדכן כי בישראל בודקים את ההתנהלות שלו ברשתות החברתיות, כשבמקביל אכן מתחזקת ההערכה שהמניע היה לאומני ודתי - ולא ניסיון התאבדות.