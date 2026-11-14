ככל הנראה, הפעוט התרחק לעמדה לא מאוישת בצ'ק אין, וטיפס על המסוע. הצוות הבחין בו רק אחרי כמה דקות, והוריד אותו מהמסוע כשהוא בריא ושלם. הוריו, ככל הנראה, הבחינו רק בדיעבד שהפעוט לא היה לצידם.