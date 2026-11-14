תקרית חריגה במיוחד התרחשה בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי האחרון. פעוט כבן שנתיים אותר ללא הוריו על מסוע המזוודות, שעליו טיפס מבלי שהבחינו.
ככל הנראה, הפעוט התרחק לעמדה לא מאוישת בצ'ק אין, וטיפס על המסוע. הצוות הבחין בו רק אחרי כמה דקות, והוריד אותו מהמסוע כשהוא בריא ושלם. הוריו, ככל הנראה, הבחינו רק בדיעבד שהפעוט לא היה לצידם.
מדובר באירוע שיכול היה להסתיים באסון: אם המסוע היה מתחיל לנוע ואיש לא היה מבחין בפעוט, הוא היה ממשיך למסלול הכבודות לקראת העמסה במטען. בעקבות המקרה ההורים נחקרו, ולאחר מכן המריאו לחו"ל.
מרשות שדות התעופה נמסר: "הפעוט היה ללא השגחת הוריו, התרחק וטיפס על מסוע כבודה לא מאויש. הוא אותר לאחר מטרים ספורים שלם ובריא. הנושא נמצא בטיפול של המשטרה מול הורי הפעוט".