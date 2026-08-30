נהג אוטובוס בקו 2 של חברת "נתיב אקספרס" בבית שמש הותקף והוכה קשות מוקדם יותר (ראשון) בידי נוסע. בשעות הצהריים, הגיע האוטובוס לכיכר סמוך לרחוב הירדן בעיר, והנוסע דרש מהנהג לפתוח את הדלת ולאפשר לו לרדת. הנהג הסביר שאסור לו ושאינו יכול לסכן את הנוסע, שבתגובה תקף את הנהג באגרופים עד לאובדן הכרה. הנהג פונה לטיפול רפואי.
הנהג שהותקף, ע', סיפר על האירוע הקשה: "הספקתי לשמוע את התוקף צועק לחברים שלו 'תקפתי אותו, תקפתי אותו'. זה הרגיש לי כמו אירוע מתוכנן - סיבה לגאווה. אלה לא היו אגרופים רגילים. היה לו חפץ מתכתי ביד. איבדתי את ההכרה והתעוררתי רק באמבולנס. בפעם הבאה מי יודע אם אתעורר? אני לא מתכוון לעבור על זה לסדר היום. אלך איתם עד הסוף".
ראש ענף תחבורה בארגון "כוח לעובדים", איתי כהן, מסר בעקבות התקרית: "אם לא נפעל, תקיפת עובדי התחבורה הציבורית לא תיפסק עד שנהג או פקח ישלם בחייו. אנחנו לא מתכוונים לתת לזה לקרות. בדיוק על כך אנחנו נאבקים".
לדברי כהן, "נמשיך במאבק עד לשינוי מהותי בשלושה ערוצים: הרחבת יחידת האבטחה - לא מקובל עלינו כי בעיר כמו בית שמש אין כלל יחידת אבטחה; לא מקובל עלינו שלמרות הדרישה החוזרת, עדיין אין הפרדה מלאה בין הנוסעים לנהג; ולבסוף, עובדי התחבורה הציבורית עדיין לא מוכרים כעובדי ציבור ותוקפיהם אינם נענשים בהתאם".