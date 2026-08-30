נהג אוטובוס בקו 2 של חברת "נתיב אקספרס" בבית שמש הותקף והוכה קשות מוקדם יותר (ראשון) בידי נוסע. בשעות הצהריים, הגיע האוטובוס לכיכר סמוך לרחוב הירדן בעיר, והנוסע דרש מהנהג לפתוח את הדלת ולאפשר לו לרדת. הנהג הסביר שאסור לו ושאינו יכול לסכן את הנוסע, שבתגובה תקף את הנהג באגרופים עד לאובדן הכרה. הנהג פונה לטיפול רפואי.

נהג אוטובוס בקו 2 של חברת "נתיב אקספרס" בבית שמש הותקף והוכה קשות מוקדם יותר (ראשון) בידי נוסע. בשעות הצהריים, הגיע האוטובוס לכיכר סמוך לרחוב הירדן בעיר, והנוסע דרש מהנהג לפתוח את הדלת ולאפשר לו לרדת. הנהג הסביר שאסור לו ושאינו יכול לסכן את הנוסע, שבתגובה תקף את הנהג באגרופים עד לאובדן הכרה. הנהג פונה לטיפול רפואי.

נהג אוטובוס בקו 2 של חברת "נתיב אקספרס" בבית שמש הותקף והוכה קשות מוקדם יותר (ראשון) בידי נוסע. בשעות הצהריים, הגיע האוטובוס לכיכר סמוך לרחוב הירדן בעיר, והנוסע דרש מהנהג לפתוח את הדלת ולאפשר לו לרדת. הנהג הסביר שאסור לו ושאינו יכול לסכן את הנוסע, שבתגובה תקף את הנהג באגרופים עד לאובדן הכרה. הנהג פונה לטיפול רפואי.