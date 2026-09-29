הפרסומות משודרות בתזמון המוסיף לחשד מאחורי המניע שעומד מאחוריהן – רגע לפני בחירות אמצע הכהונה שייערכו ב-3 בנובמבר, בחירות שנתפסות במידה רבה כמשאל עם על כהונתו של הנשיא, ש

התמיכה בו נמצאת כעת בשפל בסקרים

, בצל ההסתבכות במלחמה עם איראן והזינוק במחירים שהיא הביאה עמה לאמריקנים מהשורה. טראמפ והרפובליקנים חוששים מאוד לאבד את השליטה שלהם בשני בתי הקונגרס – הסנאט ובית הנבחרים – כשכעת סוקרים רבים חוזים "גל כחול" לטובת הדמוקרטים, עם סיכוי טוב למדי שישיגו רוב בשני הבתים. שליטה אפילו באחד מהם תאפשר לדמוקרטים לסכל כל ניסיון של טראמפ לקדם יוזמה שדורשת שינויי חקיקה, וגם תעניק להם סמכות לפתוח בהליכי חקירה או הדחה נגדו ונגד בכירי הממשל שלו – והם כבר הבטיחו לעשות זאת על רקע

הטענות שבכהונתו השנייה טראמפ מקדם בבוטות את עסקיו ואת מקורביו תוך ניצול תפקיד הנשיא