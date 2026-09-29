נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שבר מוסכמות רבות בפוליטיקה האמריקנית מאז שהשתלט עליה בסערה לפני עשור, ובפרט מאז שחזר לבית הלבן בשנה שעברה, אבל עבור רבים בארה"ב המהלך האחרון שלו – שידור פרסומות עבור עצמו על חשבון משלמי המיסים – נתפס כעת כצעד מרחיק לכת גם במונחים שלו. הביקורת על כך נשמעת בימים האחרונים גם מצד חברי מפלגתו הרפובליקנית, החוששים מתבוסה מוחצת בבחירות אמצע הכהונה בעוד חמישה שבועות, שבהן מוטלת על הכף השליטה בקונגרס.
הסערה פרצה ביום רביעי בשבוע שעבר כאשר ברשתות הטלוויזיה והסטרימינג בארה"ב עלתה לאוויר פרסומת בת 29 שניות שבה מוצג מונטאז' תמונות של טראמפ, שלצלילי השיר "Love Me" של JMSN נשמע מצהיר: "יחד נביס את הקומוניזם, את הסוציאליזם ואת המרקסיזם באמריקה". בסוף הפרסומת נשמע ברקע אדם אחר מהלל את טראמפ: "הוא האדם הקשוח והחסון ביותר שאי פעם פגשתי, ושום דבר לא היה יכול לעצור אותו מלהיאבק בכל כוחו למען המדינה שהוא אוהב". בתחתית המסך הוצג בפרסומת הכיתוב "Paid for by the US Government" ("שולם על ידי ממשלת ארה"ב").
בהמשך שודרה פרסומת שנייה של טראמפ, עם אותו כיתוב הבהרה שהממשלה היא זו שמימנה אותה, ובה מוצג קטע מנאום שנשא בהר ראשמור כחלק מחגיגות יום השנה ה-250 לעצמאות ארה"ב. "מעולם לא חגגה אומה כלשהי ניצחון מפואר כל כך כמו הניצחון הזה", הוא נשמע אומר בסרטון. הפרסומות הללו חוללו במהרה סערה בשל העובדה שהן מקדמות את דמותו של טראמפ ושודרו במימון ממשלתי – לכאורה תוך הפרה של החוק האמריקני האוסר על שידור תעמולה פוליטית בכספי ציבור – וקבוצת מחוקקים דמוקרטים מיהרה לפנות לבית הלבן בדרישה להסיר אותן ולהסביר כמה כסף הוקצב עבורן, אבל הממשל התעלם מכך ובתחילת השבוע עלתה לאוויר פרסומת שלישית שמהללת את טראמפ.
בפרסומת האחרונה מוצג טראמפ כלוחם המבטיח להיאבק נגד איומים קיומיים על עתידה של אמריקה, והוא נראה צועד במסדרון כשברקע מתנגן קטע מנאום שנשא ב-2023: "זה הקרב האחרון. איתכם לצדי, אנחנו נחריב את הדיפ-סטייט. אנחנו נסלק את מחרחרי המלחמה מהממשלה שלנו. נבריח את הקומוניסטים, ננדה את הגלובליסטים, נסלק את המרקסיסטים והפשיסטים. נשליך מעלינו את המעמד הפוליטי החולני ששונא את המדינה שלנו. נמוטט את תקשורת הפייק ניוז, ונשחרר את אמריקה מהנבלים האלה אחת ולתמיד!", אומר טראמפ בפרסומת – שזהה לסרטון שפרסם בחשבונו ברשת Truth Social בינואר 2024, כחלק מקמפיין הבחירות לנשיאות שניהל באותם ימים. בסרטון החדש הוסרו רק שש השניות האחרונות מהסרטון המקורי, שבהן הוצג הלוגו של הקמפיין ומספר הטלפון של המוקד שלו.
הממשל לא חשף עד כה כמה שילם על הפרסומות השונות, ששודרו בשלל ערוצי טלוויזיה ובין היתר במהלך משחקי ליגת ה-NFL. לפי AdImpact, ארגון המנטר אחר הוצאות על פרסומות בארה"ב, עלותן עומדת על לפחות 1.4 מיליון דולר, אולם הסכום האמיתי עשוי להיות גבוה משמעותית אם הפרסומות סווגו על ידי הרשתות כפרסומות פוליטיות. מומחים משפטיים רבים רואים בפרסומות הללו – ובפרט בפרסומת השלישית שמהווה מחזור מובהק של סרטון מקמפיין בחירות – הפרה של החוק הפדרלי האוסר שימוש בכספי הממשל לצורכי תעמולה, וחוק נוסף האוסר על פקידי הממשל שייתכן שלקחו חלק בהכנת הפרסומות להשתתף בפעילות פוליטית כלשהי במסגרת תפקידם הרשמי (הנשיא עצמו מוחרג מהחוק הזה).
"הנשיא והממשל שלו עברו מהפרת החוק לרמיסתו", אמר ל"ניו יורק טיימס" נורם אייזן, שהיה יועץ הבית הלבן לענייני אתיקה בתקופת הנשיא ברק אובמה. גם ריצ'רד פיינטר, שהיה האחראי על תחום האתיקה בבית הלבן בתקופת ג'ורג' בוש הבן, הביע תדהמה מהמהלך האחרון של ממשל טראמפ: "אתה צופה בכל שלוש הפרסומות, והן תעמולה טהורה. זה נראה יותר ויותר כמו מה שממשלות אוטוריטריות עושות כדי לקדם את מנהיגיהן", הוא אמר לסוכנות הידיעות AP.
הפרסומות משודרות בתזמון המוסיף לחשד מאחורי המניע שעומד מאחוריהן – רגע לפני בחירות אמצע הכהונה שייערכו ב-3 בנובמבר, בחירות שנתפסות במידה רבה כמשאל עם על כהונתו של הנשיא, שהתמיכה בו נמצאת כעת בשפל בסקרים, בצל ההסתבכות במלחמה עם איראן והזינוק במחירים שהיא הביאה עמה לאמריקנים מהשורה. טראמפ והרפובליקנים חוששים מאוד לאבד את השליטה שלהם בשני בתי הקונגרס – הסנאט ובית הנבחרים – כשכעת סוקרים רבים חוזים "גל כחול" לטובת הדמוקרטים, עם סיכוי טוב למדי שישיגו רוב בשני הבתים. שליטה אפילו באחד מהם תאפשר לדמוקרטים לסכל כל ניסיון של טראמפ לקדם יוזמה שדורשת שינויי חקיקה, וגם תעניק להם סמכות לפתוח בהליכי חקירה או הדחה נגדו ונגד בכירי הממשל שלו – והם כבר הבטיחו לעשות זאת על רקע הטענות שבכהונתו השנייה טראמפ מקדם בבוטות את עסקיו ואת מקורביו תוך ניצול תפקיד הנשיא.
הביקורת על הפרסומות הממשלתיות המקדמות את טראמפ נשמעת בימים האחרונים משני צדי המתרס הפוליטי, וגם מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט ג'ון ת'ון הביע התנגדות פומבית להתנהלות הממשל, אם כי ניכר כי ניסה לעדן כמה שיותר את הביקורת בניסיון לחמוק מעימות ישיר עם הנשיא. "זה מסר נהדר. אני אוהב את המסר, אבל לא צריך לממן אותו מכספי משלמי המיסים", הוא אמר אמש לכתבים. גם ג'ון קנדי, סנאטור רפובליקני מלואיזיאנה הנחשב לבעל ברית של טראמפ, אמר שלשום כי אף פקיד או נבחר ציבור לא צריך להשתמש בכספי משלמי המיסים כדי לממן פרסומות לקידום אישי. "הבית הלבן רואה את זה אחרת", הוא הודה בריאיון לרשת CBS.
הדמוקרטים כצפוי היו חריפים הרבה יותר בביקורת שלהם, וקבוצת המחוקקים שדרשה בשבוע שעבר מהבית הלבן להסיר את הפרסומות השוותה אותן לתעמולה ממשלתית "כמו בצפון קוריאה" במכתב ששלחה לראש הסגל של הבית הלבן סוזי וויילס. חבר הקונגרס ג'יימי רסקין, הדמוקרט הבכיר בוועדת המשפט של בית הנבחרים, אמר כי הפרסומות "עשויות להוות גניבה פלילית והמרה של רכוש ממשלתי לצורכי קמפיין פוליטי". רסקין, שאם הדמוקרטים ישתלטו על בית הנבחרים יקבל לידיו את הסמכות לאלץ גורמי ממשל להעיד בפני הוועדה, אמר כי לא רק טראמפ עשוי לעמוד בפני חקירות בנוגע לפרסומות, אלא גם פקידים שהיו מעורבים בהכנתן ולכאורה הפרו בכך את החוק האוסר על פעילות פוליטית במסגרת תפקיד ציבורי. בשיחה עם CNN הביע גם גורם לשעבר בקמפיין טראמפ דאגה גדולה: "זה מטומטם, מטומטם, מטומטם בצורה בלתי נתפסת. כולם שם הולכים לקבל צווי זימון. זה הולך להיות רע".
הממשל מצדו מתעקש שהפרסומות לא מפרות אף חוק או כלל, ובבית הלבן תיארו אותן כ"תשדירים לשירות הציבור", וטענו שמטרתן היא "להזכיר לאמריקנים לאהוב את ארצם ולהבין מה הופך אותה לראויה להגנה – בבית, בגבולותינו ומחוצה להם". בבית הלבן מסרו עוד כי הפרסומות הן "בבירור לא תשדירי בחירות", תוך הדגשת העובדה שטראמפ לא עומד לבחירה בבחירות האמצע, והשוו אותן לפרסומות ששודרו על ידי ממשלים קודמים. בין הדוגמאות שהבית הלבן מציג נמנות פרסומות ששודרו בתקופת ג'ו ביידן כדי לקדם חיסוני קורונה, ופרסומות בתקופת ג'ורג' בוש הבן שקידמו רפורמה בתוכנית ביטוחי הבריאות Medicare.
הפרסומות מתקופת בוש אכן עוררו בזמנו סערה, ומשרד הביקורת של הקונגרס קבע אז כי הן כללו טון פוליטי, אך לא הפרו במפורש את החוק. "זו הגנה חלשה", אמר ל"ניו יורק טיימס" ריצ'רד פיינטר, שהיה כאמור האחראי על תחום האתיקה בבית הלבן בתקופת בוש. "הם באמת לא היו צריכים לעשות את זה כפי שעשו", אמר פיינטר על הפרסומות מלפני כ-20 שנה, ששודרו לפני שהצטרף לממשל בוש. "אבל זה ממש לא גרוע כמו מה שקורה כאן. זה אפילו לא קרוב".