התלונה על המקרה הוגשה אמש, יממה לאחר שאשתו של המותקף העלתה פוסט בקבוצה סגורה לתושבי הוד השרון שבו תיארה את המקרה: "בעלי היום ב-04:30 עשה את ריצת הבוקר שלו, מסלול קבוע. כשהגיע ליד פלאפל כדורי הבוטקה, נעמדו שמונה נערים בני 18-16 עם קורקינטים. הכו אותו, חבטו בו והכו עם הקסדה על גבו. הם גרמו לו לשריטה עמוקה בגב וירקו עליו. מאוד משפיל. בעלי ניסה להתעמת איתם אך הם ברחו".