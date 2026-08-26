שלושה נערים נעצרו בחשד שירקו ותקפו אדם בשנות ה-60 לחייו באמצעות לום ברזל בהוד השרון, בלי סיבה הנראית לעין. על פי המשטרה, האירוע התרחש בשעות הלילה, בעת שהגבר הלך לתומו ברחוב.
שוטרי תחנת כפר סבא זיהו את החשודים ולקחו אותם לחקירה, שבתומה שוחררו שניים מהם בתנאים מגבילים, בעוד השלישי יובא לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.
התלונה על המקרה הוגשה אמש, יממה לאחר שאשתו של המותקף העלתה פוסט בקבוצה סגורה לתושבי הוד השרון שבו תיארה את המקרה: "בעלי היום ב-04:30 עשה את ריצת הבוקר שלו, מסלול קבוע. כשהגיע ליד פלאפל כדורי הבוטקה, נעמדו שמונה נערים בני 18-16 עם קורקינטים. הכו אותו, חבטו בו והכו עם הקסדה על גבו. הם גרמו לו לשריטה עמוקה בגב וירקו עליו. מאוד משפיל. בעלי ניסה להתעמת איתם אך הם ברחו".