הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים שהתחזו לחיילי צה"ל תקפו הלילה (בין שני לשלישי) בני משפחה בבית בכפר תלפית שדרומית לשכם. צוותים של הסהר האדום פינו שלושה פצועים לבית החולים רפידיה. בתמונות שפרסמו הפלסטינים תועדו כתמי דם על רצפת הבית. בצה"ל טוענים כי האירוע לא מוכר והפרטים נמצאים בבדיקה.

תיעוד מהבית בכפר תלפית, לפנות בוקר

פינוי בני המשפחה לבית החולים בשכם

מדובר בבית משפחת אבו-עיישה בכפר, והאירוע התרחש במקביל לפעילות צה"ל בכפר. ראש מועצת תלפית, סמיר אחמיד, טען בשיחה עם ynet כי חמישה מתנחלים רעולי פנים דפקו על דלת הבית בסביבות 1:00 אחר חצות והציגו את עצמם כחיילים. אב המשפחה יוסף ידע שכוחות צה"ל פועלים בכפר, ולכן פתח להם את הדלת.

"כאן החלה התקיפה", מוסיף אחמיד. "ברגע שהוא פתח את הדלת הם התנפלו עליו והיכו באלות אותו, את אשתו ואת בנותיו. זה נמשך 6-5 דקות ואז הם הסתלקו. האב סובל מחבלות, האם נפגעה בראשה ולאחת הבנות נפגעה הרגל. התעללו בהם. משטרת ישראל לא הגיעה לפה מאז. זו לא הפעם הראשונה שהמשפחה מותקפת. פעמיים בעבר פשטו על הבית שלהם, שברו חלונות ופגעו ברכוש".

תקיפות אלימות שמבצעים מתנחלים מחוות ומאחזים כלפי פלסטינים מתרחשות בשנים האחרונות כמעט מדי יום ברקע ניסיונם להשתלט על קרקעות באזורי C ו-B, אך זוכות לתגובה רפה של רשויות אכיפת החוק – כמעט ללא מעצרים וכתבי אישום.

לדברי אחמיד, תושבי תלפית מתמודדים עם אירועים אלימים של מתנחלים מאז הקמת מאחז באזור עין עינה, לפני כשמונה חודשים. "מאז התחילו אצלנו בעיות על בסיס יומיומי", אמר. "בג'אלוד, בקוסרה ובקריות זה קורה מדי יום. המאחז הזה הוא מקור לבעיות בלתי פוסקות".