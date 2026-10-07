בטקס הזיכרון הלאומי של "קומו" ומשפחות 7 באוקטובר הוקדש סרטון לזכרה של קארין ז'ורנו שנרצחה ב"אמבולנס המוות" יחד עם 17 מבלים ממסיבת הנובה. אמה של קארין, ענבל ז'ורנו סיפרה: "אני זוכרת את היום שקארין שלי נולדה, אני זוכרת את השן הראשונה שלה, פתאום מתחת לחיוך הקטן הציצה לה שן לבנה אחת. אני זוכרת גם את הרגע שהיא אמרה לי שהיא נוסעת למסיבה, אפילו עם רגל שבורה. אני זוכרת את 11 הימים והלילות של חוסר ודאות חונק והפחד לקוות. אני לא שוכחת את הדפיקה בדלת עם הבשורה המפרקת שמהתינוקת שלי, שרק אתמול בקעו לה שיניים, נותרו שלוש שיניים. שלוש".