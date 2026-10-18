כך עובד המנגנון הדמוגרפי: בכל הנוגע לחברה החרדית, אנחנו חיים בעיכוב מובנה של 12 שנים. בא' באלול האחרון או באחד בספטמבר, לפי העניין, כשהילדים נכנסו לכיתות, נקבע למעשה איך ייראה מחזור הגיוס של שנת 2038. כשהשנה הזו תגיע, כבר כמעט ולא יהיה מה לעשות בקשר לאותם הילדים. והמגמה רק מחריפה -

הניתוח המעמיק שפרסמה חן סרור, שהתבסס על נתוני שנתוני כיתות א' במשרד החינוך