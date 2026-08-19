צה"ל פרסם תחקיר של הירי בעזה בינואר 2024, שממנו נהרגו תשעה בני אדם ובהם הילדה הינד רג'אב. לפי התחקיר, כוחות ירו על רכב של משפחת חמאדה, שנסע בניגוד לכיוון הפינוי שפורסם לתושבים. חמישה מנוסעי הרכב נהרגו, בעוד הינד רג'אב ובת דודתה ליאן שרדו. השתיים התקשרו לגורמי הצלה ותואמה נסיעת פינוי באמבולנס של הסהר האדום; עם הגעתו נטען שנורה פגז ושני הפרמדיקים נהרגו. בחלוף ימים חולצו ממנו גופות הפרמדיקים ושבעת בני המשפחה, לרבות הינד וליאן. צה"ל מסר: "לאחר בחינת הממצאים ונוכח כשלים לכאורה ביחס לסוגיית תיאום תנועת האמבולנס של הסהר האדום, הוחלט להורות על המשך בדיקת האירוע על דרך של חקירת מצ"ח".