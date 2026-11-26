אלא שבביקורת הגבולות התברר לפנחס כי העובדה שהגיע בגפו ולא הזמין מראש מקומות לינה לכל 30 ימי השהות מהווה עילה לעיכוב. לטענתו, פקידי ההגירה אמרו לו כי מסמכיו אינם "מסודרים מספיק", והעבירו אותו לחדר המתנה שבו הוחזק במשך יותר מארבע שעות לצד מהגרים מסין - ללא גורם שמסביר לו מה מתרחש.

אלא שבביקורת הגבולות התברר לפנחס כי העובדה שהגיע בגפו ולא הזמין מראש מקומות לינה לכל 30 ימי השהות מהווה עילה לעיכוב. לטענתו, פקידי ההגירה אמרו לו כי מסמכיו אינם "מסודרים מספיק", והעבירו אותו לחדר המתנה שבו הוחזק במשך יותר מארבע שעות לצד מהגרים מסין - ללא גורם שמסביר לו מה מתרחש.

אלא שבביקורת הגבולות התברר לפנחס כי העובדה שהגיע בגפו ולא הזמין מראש מקומות לינה לכל 30 ימי השהות מהווה עילה לעיכוב. לטענתו, פקידי ההגירה אמרו לו כי מסמכיו אינם "מסודרים מספיק", והעבירו אותו לחדר המתנה שבו הוחזק במשך יותר מארבע שעות לצד מהגרים מסין - ללא גורם שמסביר לו מה מתרחש.

"במשך ארבע השעות הראשונות שבהן מרחו אותי באזור הבידוק לא נתנו לי לשתות, למרות שביקשתי המון פעמים, ובשלב מסוים פשוט התעלמו ממני ולא נתנו לי יחס", סיפר פנחס. לדבריו, בסך הכול שהה במתחם הסגור בשדה התעופה יותר מ-14 שעות ללא גישה למזון וללא אפשרות לצאת ללא ליווי, עד שנדרש לעלות על טיסת גירוש לאבו דאבי ומשם לישראל תוך 24 שעות מרגע נחיתתו. לדבריו, בתאילנד איימו עליו כי אם לא יקנה את הכרטיס חזור, תנאיו יורעו וגם הטלפון שלו יילקח.

"במשך ארבע השעות הראשונות שבהן מרחו אותי באזור הבידוק לא נתנו לי לשתות, למרות שביקשתי המון פעמים, ובשלב מסוים פשוט התעלמו ממני ולא נתנו לי יחס", סיפר פנחס. לדבריו, בסך הכול שהה במתחם הסגור בשדה התעופה יותר מ-14 שעות ללא גישה למזון וללא אפשרות לצאת ללא ליווי, עד שנדרש לעלות על טיסת גירוש לאבו דאבי ומשם לישראל תוך 24 שעות מרגע נחיתתו. לדבריו, בתאילנד איימו עליו כי אם לא יקנה את הכרטיס חזור, תנאיו יורעו וגם הטלפון שלו יילקח.

"במשך ארבע השעות הראשונות שבהן מרחו אותי באזור הבידוק לא נתנו לי לשתות, למרות שביקשתי המון פעמים, ובשלב מסוים פשוט התעלמו ממני ולא נתנו לי יחס", סיפר פנחס. לדבריו, בסך הכול שהה במתחם הסגור בשדה התעופה יותר מ-14 שעות ללא גישה למזון וללא אפשרות לצאת ללא ליווי, עד שנדרש לעלות על טיסת גירוש לאבו דאבי ומשם לישראל תוך 24 שעות מרגע נחיתתו. לדבריו, בתאילנד איימו עליו כי אם לא יקנה את הכרטיס חזור, תנאיו יורעו וגם הטלפון שלו יילקח.