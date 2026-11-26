מטיילים ישראלים המתכננים חופשה בתאילנד נדרשים להיערך להחמרה משמעותית בבדיקות ביקורת הגבולות. כך עולה מסיפורו של אביב פנחס מאשקלון, לוחם תותחנים משוחרר שנפצע בלחימה בלבנון ומתמודד עם פוסט טראומה, שסורב כניסה בנמל התעופה בבנגקוק וגורש בחזרה לישראל לאחר שהוחזק במקום יותר מ-14 שעות.
פנחס נחת בבנגקוק לאחר טיסת קונקשן בדובאי, כשהוא מצויד באשרת כניסה (TDAC), כרטיס טיסה חזור לישראל בטווח 30 הימים המותרים, כרטיס טיסת פנים ליעד נוסף במדינה ששולם מראש והזמנת מלון ללילות הראשונים של הטיול. חבריו, שאיתם תכנן לטייל, היו אמורים לנחות כמה שעות אחריו.
אלא שבביקורת הגבולות התברר לפנחס כי העובדה שהגיע בגפו ולא הזמין מראש מקומות לינה לכל 30 ימי השהות מהווה עילה לעיכוב. לטענתו, פקידי ההגירה אמרו לו כי מסמכיו אינם "מסודרים מספיק", והעבירו אותו לחדר המתנה שבו הוחזק במשך יותר מארבע שעות לצד מהגרים מסין - ללא גורם שמסביר לו מה מתרחש.
"במשך ארבע השעות הראשונות שבהן מרחו אותי באזור הבידוק לא נתנו לי לשתות, למרות שביקשתי המון פעמים, ובשלב מסוים פשוט התעלמו ממני ולא נתנו לי יחס", סיפר פנחס. לדבריו, בסך הכול שהה במתחם הסגור בשדה התעופה יותר מ-14 שעות ללא גישה למזון וללא אפשרות לצאת ללא ליווי, עד שנדרש לעלות על טיסת גירוש לאבו דאבי ומשם לישראל תוך 24 שעות מרגע נחיתתו. לדבריו, בתאילנד איימו עליו כי אם לא יקנה את הכרטיס חזור, תנאיו יורעו וגם הטלפון שלו יילקח.
פנחס תיאר תחושה קשה של השפלה ויחס עוין מצד רשויות בתאילנד: "הייתי התייר היחיד שם שאינו אזרח סיני. כשהגעתי, כמה פקידים הסתכלו עליי ועל הדרכון שלי וצחקו כשאני מבואס. החדר שהחזיקו אותי בלי מענה היה חדר צינורות מתחת לקרקע, בלי אוויר. לא רק שאני מרגיש מושפל, אני פשוט מרגיש שביזו אותי ודרכו עליי רק בגלל שאני ישראלי. בחיים לא אחזור לשם אחרי דבר כזה".
לדבריו, במתקן העיכוב שלפני הטיסה פגש ישראלי נוסף שסורב כניסה בנסיבות דומות, והוא מעריך כי היחס הנוקשה מכוון כלפי ישראלים על רקע התגברות של גילויי עוינות כלפי מטיילים מישראל במדינה בתקופה האחרונה.
במהלך העיכוב פנה פנחס לקו החירום של משרד החוץ בבקשה לסיוע. נציגי המשרד הסבירו לו כי אין ביכולתם להתערב בהחלטות ריבוניות של ביקורת גבולות במדינה זרה, אך ציינו בפניו כי מקרים של סירובי כניסה לישראלים בתאילנד התגברו לאחרונה ומתרחשים על בסיס יומיומי.
פנחס מבקש כעת להזהיר מטיילים ישראלים אחרים מפני אובדן של אלפי שקלים ועוגמת נפש. "אף מטייל ישראלי לא סוגר 30 לילות מראש, ואנשים עלולים ליפול בזה בגדול", סיכם.