חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת טען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר אליו שליחים מטעמו בתקופה האחרונה על מנת לשכנע אותו שלא להצטרף לממשלתו של יו"ר ישר! איזנקוט ולא לתמוך בחוק הנאשם. טיבי הציג את הטלפון שלו וסיפר כי קיבל פניות מיועצו של נתניהו, נתן אשל. בתוכנית "אופירה - אוחנה - סרי" אמר טיבי: "נתניהו תקשיב, אני בדרך כלל לא חושף שיחות, יא צבוע, שלחת אליי את היועץ האישי שלך שבוע לפני הבחירות, ביום שאחרי, וגם אחרי פרסום התוצאות. הוא, כמוך, חשש מחוק הנאשם. רציתם לשכנע אותנו לא לתמוך בחוק. ביום הבחירות רציתם להניא אותנו מלהצטרף לאיזנקוט".