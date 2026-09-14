ליה פרדללה (19) הגיעה אתמול (ראשון) לנמל התעופה בן גוריון כדי לטוס עם משפחתה לטיול בחו"ל. ואולם, במהלך השהייה בשדה, ליה, תושבת קבע בישראל שגדלה במזרח ירושלים, נעצרה על-ידי המשטרה הצבאית בטענה שהיא עריקה מצה"ל.

גלריה ליה פרדללה עם אחותה הקטנה

"שלפו אותה פשוט מהתור מול אחותה הקטנה ולקחו אותה בניידת לכלא", סיפרה אמה של הצעירה הנוצרייה, המחזיקה באזרחות פולנית ומתגוררת בשכונת בית חנינא. האם גבריאל הוסיפה: "ניסיתי להסביר להם שיש כאן טעות איומה, אבל הם לא נתנו לי להסביר. התחננתי בפניהם שיבינו. לא נתנו לי להגיד שום דבר, פשוט לקחו אותה".

גבריאל, בעצמה תושבת קבע בישראל ואזרחית פולין, הסבירה כי ליה גדלה במזרח ירושלים במשפחה ערבית-נוצרית אצל בן זוגה של האם. ליה התחנכה בבית ספר אמריקני, והיא כלל לא דוברת עברית. האם אמרה עוד כי לא מן הנמנע שלנוכח העובדה שהמשפחה התגוררה לפני 14 שנה בפתח תקווה - אולי נשלחו לשם צווי גיוס שהיא לא קיבלה.

הדרכון הפולני של ליה

לפי חוק שירות הביטחון בישראל, תושב קבע גם שאינו אזרח שמלאו לו 18 שנים מחויב בגיוס לצה"ל. למרות זאת, תושבי מזרח ירושלים שהם תושבי קבע ללא אזרחות לרוב אינם מקבלים צווי גיוס, בעיקר בשל מדיניות ביטחונית של צה"ל ומשרד הביטחון - אף שהחובה התאורטית קיימת בחוק.

האם גבריאל טענה שליה מנותקת קשר, וכי גם לעורך הדין ששכרה המשפחה לא נותנים ליצור קשר עם בתה. ואולם, בשיחה אחת בין האם לבתה, ליה אמרה כי טענו בפניה בכלא הצבאי שהיא מחויבת בגיוס לצה"ל. "זה פשוט סרט אימה שילדה יושבת שם מבלי שעשתה משהו", אמרה האם. "היא לא אשמה כי לא יכלה לדעת, שכן היא וכל משפחתה לעולם לא קיבלו צווים. היא נמצאת בלילה במקום זר מבלי להבין מה היא עשתה לא בסדר".

תעודת הזהות של ליה

ליה עם אחותה הקטנה. "היא עוברת טראומה עכשיו, היא יושבת במקום שהוא זר לה"

עוד סיפרה האם: "זו הייתה אמורה להיות הטיסה הראשונה בחייה, נאבקנו בבתי משפט במשך שנים כדי שהיא תוכל לטוס. זה כבר מעל 24 שעות, אני לא יודע איפה הבת שלי. היא לא הרגה מישהו, היא גם לא משתמטת. זה לא שקיבלנו צווי גיוס והתעלמנו. מדובר בילדה שאתמול שיחקה עם אחותה בבית, שיחקה עם החתול שלה ועכשיו היא בכלא. אני לא יודעת מה לעשות, לא נותנים לי מידע.

"לא הייתה פה שום עבירה על החוק, היא חפה מפשע. היא עוברת טראומה עכשיו, היא יושבת במקום שהוא זר לה. זה גם משפיע על הבת הקטנה שלי, זו טראומה. אני לא יודעת מה קורה עם הבת שלי, היא לא יהודייה ולא ישראלית. היא ילדה פולנייה-נוצרייה שגרה במזרח ירושלים. אפילו לא יכולנו לדבר עם הילדה, לא נותנים לה לדבר עם אף אחד".