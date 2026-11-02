טאקר קרלסון, איש התקשורת האמריקני הימני-קיצוני, טען הלילה (בין ראשון לשני) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מפעיל לחץ כבד על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקוף בנשק גרעיני את איראן מתוך מניעים פוליטיים הישרדותיים. קרלסון כתב בפוסט שפרסם ברשת X: "נתניהו מודאג ונואש. הוא חייב להישאר קרוב לטראמפ, הוא זקוק למלחמה הזאת".
קרלסון, שניתק לפני כמה חודשים את המגעים מהנשיא טראמפ ומראשי המפלגה הרפובליקנית, טען עוד בפוסט שפרסם כי "לנוכח הלחץ שמפעיל נתניהו, ממשל טראמפ עשוי להיות במרחק ימים ספורים ממתקפה גרעינית על איראן. היעד יהיה הר המכוש במרכז איראן, שם המודיעין הישראלי טוען כי הממשלה האיראנית חידשה את תוכנית העשרת הגרעין שלה". איש התקשורת השנוי במחלוקת הוסיף כי אף נשק קונבנציונלי בארסנל האמריקני לא יכול לחדור את המנהרות שבהן מתבצעת לכאורה ההעשרה. לדבריו, "האופציה הצבאית היחידה היא תקיפה גרעינית, נתניהו דוחף לכך בעוצמה".
בהמשך דבריו מתייחס קרלסון לטענות על מניעיו של ראש הממשלה נתניהו. לדבריו, "לנוכח תוצאות הבחירות בשבוע שעבר, הוא אינו יכול להרכיב ממשלה, אלא אם טראמפ יתערב ישירות בפוליטיקה הישראלית ויתווך עסקה עם מפלגות אחרות שתעניק לנתניהו 61 מושבים בכנסת. אחרת, הוא מסיים את תפקידו כראש ממשלה ובדרכו לחרפה, חקירות וייתכן אף למאסר".
קרלסון אף ציטט מקור "בקיא בפרטים" שטען כי נתניהו מתקשר מדי יום לטראמפ כדי לשכנעו לתקוף באיראן. הוא כתב עוד בנוגע לנתניהו: "לשם כך הוא הפעיל לחץ מרבי על בעלי בריתו הקרובים ביותר בממשל, כולל שר הביטחון פיט הגסת' ומפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית בראד קופר. שניהם מתנגדים להסדר מבוסס משא ומתן למלחמה שניהלו בצורה כה כושלת. שניהם דוחפים לחידוש לחימה נרחבת". לדברי קרלסון, גם מזכיר המדינה מרק רוביו וגם ראש ה-CIA ג'ון רטקליף פועלים לפי הובלתו של נתניהו.
בסיכום דבריו מדגיש איש התקשורת כי בעלות בריתה של ארצות הברית במזרח התיכון חוששות מאוד מהסלמה נוספת, ואיחוד האמירויות אף סירבה לבקשת נתניהו לתמוך בתקיפה באיראן. הוא מציין כי המשך הלחימה כבר פוגע קשות בכלכלת המפרץ ובשוקי האנרגיה העולמיים – בין היתר בשל פגיעה במכליות נפט במצר הורמוז – ותקיפה גרעינית בהר המכוש תאיץ לדבריו שפל כלכלי עולמי ותגרום לנשורת שתזהם את מקורות המים של כ-100 מיליון איש. מעבר לכך, קרלסון ציין כי שימוש אמריקני בנשק גרעיני יצור תקדים מסוכן שיגרור תגובות שרשרת מצידן של רוסיה, פקיסטן, הודו וצפון קוריאה, וידרדר את העולם למלחמת עולם שלישית. "זו מלחמה בלתי נמנעת", ציין.