, איש התקשורת האמריקני הימני-קיצוני, טען הלילה (בין ראשון לשני) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מפעיל לחץ כבד על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקוף בנשק גרעיני את איראן מתוך מניעים פוליטיים הישרדותיים. קרלסון כתב בפוסט שפרסם ברשת X: "נתניהו מודאג ונואש. הוא חייב להישאר קרוב לטראמפ, הוא זקוק למלחמה הזאת".

, איש התקשורת האמריקני הימני-קיצוני, טען הלילה (בין ראשון לשני) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מפעיל לחץ כבד על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתקוף בנשק גרעיני את איראן מתוך מניעים פוליטיים הישרדותיים. קרלסון כתב בפוסט שפרסם ברשת X: "נתניהו מודאג ונואש. הוא חייב להישאר קרוב לטראמפ, הוא זקוק למלחמה הזאת".