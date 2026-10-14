שליחי ישראל בחו"ל יחלו להצביע הלילה בבחירות לכנסת ה-26. הנציגות הראשונה שתצביע תהיה בוולינגטון, בירת ניו זילנד, שעובדיה יצביעו החל מ-23:00. אחריהם תצביע שגרירת ישראל בפיג'י, לראשונה אי פעם, ולאחר מכן שגרירות ישראל בקנברה, בירת אוסטרליה. הבחירות יסתיימו ביום שישי בשעה 06:00 (שעון ישראל) בחוף המערבי, בנציגויות בסן פרנסיסקו ובלוס אנג'לס. בסך הכל יצביעו מעל 4800 שליחים ובני משפחות, דיפלומטים ושליחי המדינה, ב-99 נציגויות ו-101 קלפיות. כל הקולות יוטסו לארץ בדואר דיפלומטי ויישלחו לכנסת לספירתן כמעטפות כפולות.