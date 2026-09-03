נתן קופרווסר, שבתו שני נרצחה בפסטיבל ה"נובה", הותקף בשוק בעכו ביום שבת, בזמן שיצא לטיול עם זוג חברים וכלבו. שני תושבי העיר, בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו בחשד למעשה - ומעצרם הוארך בארבעה ימים.
"לקחתי את זוג החברים לטיול לנמל", שחזר קופרווסר ל-ynet. "עברנו בשוק ואז הכלב הקטן שלי הותקף בידי כלב אחר שלא היו עליו סימני זיהוי. הוא ניסה לנשוך את הכלב שלי ואני ניסיתי להזיז אותו. ברגע שזה קרה, התנפל עליי מישהו באגרופים. אח"כ הצטרף אליו עוד מישהו ותקף אותי". לטענתו, אף אחד מהעוברים ושבים לא ניסה לעצור אותם: "למה לא עזרו לי? חבל שלא סייעו לי".
"זוג החברים ואני התחלנו להתרחק מהמקום", המשיך קופרווסר. "כשחשבתי שאני בטוח התקשרתי למשטרה ואמרתי שתקפו אותי. ואז הגיע עוד מישהו, נתן לי מכה בפנים ונפלתי לרצפה. זה היה פשוט נורא. המשטרה עדכנה אותי שתפסו אותם. איבדתי את היקר לי מכל באסון 7 באוקטובר וככה תוקפים אנשים, זה מזעזע".
מהמשטרה נמסר כי החשודים "תקפו בברוטליות אב שכול בעקבות ויכוח של כלביהם, וטענו כי הכלב שלהם הוא זה שהותקף תחילה". השניים, תושבי עכו העתיקה נעצרו היום בפשיטה על בתיהם, בידי שוטרי תחנת עכו.