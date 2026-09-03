"לקחתי את זוג החברים לטיול לנמל", שחזר קופרווסר ל-ynet. "עברנו בשוק ואז הכלב הקטן שלי הותקף בידי כלב אחר שלא היו עליו סימני זיהוי. הוא ניסה לנשוך את הכלב שלי ואני ניסיתי להזיז אותו. ברגע שזה קרה, התנפל עליי מישהו באגרופים. אח"כ הצטרף אליו עוד מישהו ותקף אותי". לטענתו, אף אחד מהעוברים ושבים לא ניסה לעצור אותם: "למה לא עזרו לי? חבל שלא סייעו לי".