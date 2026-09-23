מסמכים שנמצאו בארכיונים במינכן מעלים ספק בנוגע לאליבי ששימש לניקוי שמו של הצורר הנאצי אדולף היטלר בפרשת מותה המסתורי של אחייניתו בדירתו במינכן בשנת 1931. כך חשף המגזין הגרמני "דר שפיגל". הגילויים מעוררים עניין מחודש באפשרות שהיטלר היה מעורב במותה, חשד שכבר עלה בתקופה שסביב מציאת גופתה לפני 95 שנה, על רקע מערכת היחסים הסבוכה ביניהם.

האחיינית גֵלי ראובל, בת 23 דאז, עברה להתגורר בבית דודה במינכן ב-1927, שש שנים לפני עלייתו לשלטון עם המפלגה הנאצית ב-1933. בספטמבר 1931 היא נמצאה מתה בבית, ואז נקבע רשמית כי היא שמה קץ לחייה בירייה. עם זאת כבר באותה העת הטילו עיתונים ויריביה הפוליטיים של המפלגה הנאצית ספק בקביעה הזו.

גלריה היטלר והאחיינית גלי. אחרי המוות: "פגישות חירום במטה המפלגה הנאצית" ( צילום: מתוך ויקיפדיה, Hulton Archive / Getty Images )

לפי ה"דר שפיגל", החוקר הראלד סנדנר שידוע בספרים ההיסטוריים שחיבר על חייו של הרודן הגרמני גילה לאחרונה בארכיון הלאומי ובארכיון העירוני של מינכן שתי מודעות אבל ותעודת פטירה ממרשם האוכלוסין המערערות על הנרטיב הרשמי של מערכת המשפט מהימים שלאחר המוות.

לפי הטענות באותה תקופה, גופתה של ראובל נמצאה מוטלת בחדרה הנעול בביתו של היטלר בשעות הבוקר של 19 בספטמבר 1931, יום שבת. מי שמצא אותה שרועה על הרצפה היה משרתו האישי של היטלר, גאורג וינטר. היטלר טען בהמשך להגנתו כי עזב את מינכן כבר ב-18 בספטמבר 1931 בשעות אחר הצהריים, כך שיש לו אליבי שמוכיח כי לא היה בבית בזמן שמתה.

ואולם שלושת המסמכים הארכיוניים שדלה סנדנר, ושעליהם מתבסס בין השאר ספר חדש שיוציא לאור בנובמבר, מתארכים כעת את מציאת הגופה ליממה אחת קודם לכן, 18 בספטמבר, בשעה 10:15. בזמן הזה עוד שהה היטלר בעיר: לפי סנדנר הוא השתתף בכינוס מפלגתי שנערך במינכן בין 10:30 ל-12:30, ורק בשעות אחר הצהריים של אותו היום יצא לנירנברג.

התיעוד שלפיו הגופה נמצאה כבר ב-18 בספטמבר, כך שראובל מתה בשעות המוקדמות של אותו היום או אפילו בלילה שלפני כן, סותר את הנתונים שמסרו מערכת המשפט הבווארית והמפלגה הנאצית, וסנדנר טוען כי ייתכן אם כך שמשטרת מינכן קשרה קשר עם המפלגה במטרה להגן על מנהיגה. לטענתו סימן אפשרי נוסף לטיוח הוא העובדה שמעולם לא בוצעה לראובל נתיחה שלאחר המוות. אף שהמסמכים שנחשפו מגבירים את החשדות, ולדעתו של סנדנר הופכים אותו לחשוד המרכזי במותה של ראובל, סנדנר מדגיש כי אין בהם ראיה חותכת למניפולציה.

"חבלות על הגופה" וצל על אווה בראון

מותה של ראובל אירע בשעה שהיטלר היה בעיצומה של הנסיקה שלו לעבר השלטון, נסיקה שהגיעה לשיאה בינואר 1933 עם מינויו לקנצלר. הצעד ההוא זירז את קריסת רפובליקת ויימאר ואת עליית המשטר הטוטליטרי. לפי ההיסטוריון תומאס ובר, שצוטט ב"דר שפיגל", היטלר ביקש באותם ימים להצטייר כמי ש"מגלם את כל המידות הטובות והערכים", וכל חשד למעורבות שלו במות אחייניתו היה פוגע קשות בתדמית הזו.

בתקופה הסמוכה למותה של ראובל דיווח העיתון "מינכנר פוסט", שזוהה עם המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, על ריב אלים שפרץ בין היטלר לאחייניתו, על חבלות שנמצאו על גופתה ועל פגישות חירום שנערכו במטה המפלגה הנאצית כדי לתאם את מסגור את הפרשה בפני הציבור. עיתונים אחרים הרחיקו לכת ורמזו כי היטלר רצח בעצמו, או הורה לרצוח, את אחייניתו.

היטלר ואווה בראון. נטען שגלי הייתה האהבה האמיתית ( צילום: Gettyimages )

השערות רבות הועלו במהלך השנים בנוגע למערכת היחסים בין היטלר לראובל. בין השאר נטען כי מאז מעברה למינכן הוא דרש לפקח על כל צעד ושעל שלה ושלט כמעט בכל היבט בחייה, והיו אף שהאמינו כי הוא ניהל איתה מערכת יחסים מינית. עוד נטען כי הוא נהג להצהיר שהיא האישה היחידה שאהב מעודו, ולפי מכתבים שנמצאו רעייתו לעתיד אווה בראון חשה שהיא חיה בצלה של ראובל.

אחרי מציאת גופתה של הצעירה דווח בעיתונות הגרמנית כי מריבה פרצה לפני כן בין היטלר לראובל, ולפי ההערכות הסיבה לכך הייתה סירובו לאפשר לה לעבור לווינה, שם קיוותה לפתח את כישוריה כזמרת.

כך או כך, לא כולם מקבלים את טענתו החדשה של החוקר סנדנר. הייקה גרטמאקר, היסטוריונית בולטת בחקר היטלר, אמרה לעיתון הבריטי "טלגרף" כי הראיות החדשות לא שכנעו אותה. להערכתה ההסבר הסביר ביותר לפער בין דוח המשטרה, שבו נכתב שראובל נמצאה מתה ב-19 בספטמבר בבוקר, לבין תעודת הפטירה שעליה נכתב התאריך 18 בספטמבר בבוקר, הוא פשוט שגיאת העתקה או רישום.