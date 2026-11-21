ארגונים יהודיים בקנדה פנו לאו"ם בבקשה דחופה להתערב בהליך הפלילי שמתנהל נגד שני מוהלים יהודים מאנטוורפן שבבלגיה, בגין ביצוע ברית מילה ללא הסמכה רפואית. המועצה החסידית של קוויבק, שהגישה את הבקשה, דורשת מהנציבה המיוחדת של האו"ם לחופש דת לבדוק האם ההליך מפר את זכויות הקהילה היהודית. "מדינה שאוסרת ברית מילה, או מאפשרת אותה רק לרופאים, מאלצת את הקהילה היהודית לעזוב", הזהיר מנכ"ל הארגון סם מולר. ההחלטה להעמיד את המוהלים לדין התקבלה בבלגיה במאי ועוררה משבר דיפלומטי שבו מעורבת גם ארה"ב. שגריר ארה"ב בבלגיה ביל ווייט דרש לבטל את האישומים.