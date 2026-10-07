מלי וליאל יהלומי, האם ובתה שנמלטו מישראל, מסתבכות שוב: הן נעצרו בנמיביה שבדרום מערב אפריקה בחשד להחזקת דרכונים מזויפים. כך עודכנה הבוקר (רביעי) המשטרה. ל-ynet נודע כי הן היו בקשר עם גורמים עברייניים במטרה להשיג דרכונים זרים, הסתפרו ושינו את המראה שלהן בניסיון להסוות את זהותן. גורם במשטרה שעסק בפרשה אמר: "הן כבר לא נראות כמו שנראו".
על פי המידע במשטרה, השתיים ניסו לצאת מנמיביה באמצעות דרכונים הונגריים שעל פי החשד זויפו ונרכשו בשוק האפור. למרות השינוי במראה, השוטרים בנמיביה זיהו אותן ואישרו לגורמים בישראל כי אכן מדובר במלי וליאל יהלומי.
האם ובתה עלו לכותרות ועוררו סערה בחודש אוגוסט אחרי שנעלמו באירופה, במה שעורר חשד לאירוע ביטחוני חמור. כעבור כשבוע הן אותרו באוטובוס בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, אחרי שבישראל עלה חשש כבד לחייהן. הן שוחררו לדרכן אחרי תשאול מצד נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, ששלל חשד לפלילים. ככל הנראה הרקע להיעלמותן היה מצוקה כלכלית שאליה נקלעו.
המסע של מלי וליאל לא החל בווינה, כפי שניתן היה לחשוב בהתחלה, אלא בכלל בצ'כיה - שם ניתן לרכוש טלפונים ללא הצגת דרכון. לפי ההערכה משם המשיכו האם ובתה לווינה, שם על פי החשד צילמו סרטונים שיועדו למשפחה, אך הן שלחו אותם רק לאחר שכבר המשיכו למדינה אחרת, כנראה גרמניה. בכיר במשטרה אמר אז כי הן עשו זאת כדי לייצר את הרושם המוטעה שהן עדיין נמצאות בווינה.
מגרמניה טסו השתיים לארגנטינה, שם הן אותרו ותושאלו על ידי קצין המשטרה. לפי ההערכות שהועלו אז, המסע של השתיים לא הסתיים בבואנוס איירס, והן היו אמורות להמשיך ליעד נוסף - שלא ניתן היה לחשוף.
כעת מלי וליאל הסתבכו כאמור בנמיביה, מדינה בדרום-מערב אפריקה ששוכנת לחופי האוקיינוס האטלנטי. נמיביה גובלת באנגולה ובזמביה בצפון, בבוטסוואנה במזרח ובדרום אפריקה בדרום. המדינה קיבלה עצמאות ב-1990, ומאז 2013 מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל, אם כי המדינות אינן מחזיקות בשגרירויות אחת בשטח של השנייה, ובעבר דווח על תקריות מדיניות בין השתיים על רקע המלחמה בעזה.