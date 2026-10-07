האם ובתה שנמלטו מישראל, מסתבכות שוב: הן נעצרו בנמיביה שבדרום מערב אפריקה בחשד להחזקת דרכונים מזויפים. כך עודכנה הבוקר (רביעי) המשטרה. ל-ynet נודע כי הן היו בקשר עם גורמים עברייניים במטרה להשיג דרכונים זרים, הסתפרו ושינו את המראה שלהן בניסיון להסוות את זהותן. גורם במשטרה שעסק בפרשה אמר: "הן כבר לא נראות כמו שנראו".

האם ובתה שנמלטו מישראל, מסתבכות שוב: הן נעצרו בנמיביה שבדרום מערב אפריקה בחשד להחזקת דרכונים מזויפים. כך עודכנה הבוקר (רביעי) המשטרה. ל-ynet נודע כי הן היו בקשר עם גורמים עברייניים במטרה להשיג דרכונים זרים, הסתפרו ושינו את המראה שלהן בניסיון להסוות את זהותן. גורם במשטרה שעסק בפרשה אמר: "הן כבר לא נראות כמו שנראו".