לפי שעה הדמוקרטים זכו ב-52 מושבים בבית הנבחרים, מול 23 של הרפובליקנים. שני מתנגדים בולטים של ישראל נבחרו לבית הנבחרים האמריקני וצפויים לחזק את האגף הפרוגרסיבי המזוהה עם "הסקוואד", כך לפי הכרזות Decision Desk HQ. בניו ג'רזי ניצח אדם חמוואי, רופא צבאי לשעבר שטיפל בפצועים בעזה שקורא להפסקת כל הסיוע הצבאי לישראל, כולל מימון כיפת ברזל. בפנסילבניה ניצח כריס ראב, שקורא לאמברגו נשק על ישראל ושיתף ברשתות תיאוריית קונספירציה שלפיה הפיגוע בחוף בונדי באוסטרליה בוים בידי ציונים. הוא התנער מכך וטען כי עובד לשעבר אחראי לו.