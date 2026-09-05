בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום ייעשה נאה. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. גם בלילה יהיה מעונן חלקית ולקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי הוא גבוה עד גבוה מאוד, והים התיכון יהיה נוח עד גלי - גובה הגלים ינוע בין 40 ל-90 ס"מ. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-30, תל אביב 24-31, חיפה 23-31, צפת 19-30, קצרין 20-34, טבריה 24-35, נצרת 23-34, עפולה 22-34, בית שאן 26-38, לוד 23-32, אשדוד 24-31, עין גדי 27-37, באר שבע 21-33, מצפה רמון 21-32, אילת 29-39.