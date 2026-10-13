ראש שירות הביון הבריטי (MI5) קן מקאלום אמר כי "איראן מגבירה את ניסיונותיה לפגוע ביעדים קשים יותר, כגון מתקנים צבאיים בבריטניה, בעוד שרוסיה מסלימה את הלוחמה ההיברידית שלה כחלק מפעולות תגמול נגד בעלות בריתה של אוקראינה". בנאום שנשא הוסיף כי "החשש הגדול ביותר בנוגע לשימוש לרעה בבינה מלאכותית הוא האפשרות שמחבלים יפתחו נשק ביולוגי או ייצרו פתוגנים חדשים לחלוטין". לדבריו, "האיומים מצד מדינות זרות גדלו פי ארבעה בעשור האחרון, מה שאומר שהארגון שלו מקצה כעת לנושא זה משאבים רבים יותר מאשר בתקופת המלחמה הקרה".