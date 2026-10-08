ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז המרכז במשטרה, הודיע היום (חמישי) על פרישה מהארגון לאחר 38 שנות שירות. כהן נפצע ב קרבות בתחנת המשטרה בשדרות ב-7 באוקטובר, בעודו מכהן כמפקד מחוז הדרום. לאורך כהונתו שימש בין השאר גם מפקד מג"ב. הוא היה אחד מהמועמדים האפשריים להתמנות למפכ"ל המשטרה בעתיד - אבל יוכל להגיע ללשכה גם אם לא יישאר במשטרה.

גלריה ניצב אמיר כהן ( צילום: מוטי קמחי )

כהן היה מהראשונים להגיב על מתקפת הפתע של חמאס אחרי שהתעורר מרעש האזעקות ושיגורי הרקטות, ולאחר שיחה שקיים עם תושב קיבוץ כפר עזה הבין שההפגזות נועדו לפעולת הסחה. ב-6:41 הוא הכריז בקשר "פרש פלשת" - קוד להקפצת כוחות הביטחון בעקבות חדירת מחבלים.

בהודעת הפרישה שלו כתב ניצב כהן: "זה הדור שלנו, וזה התור שלנו להילחם על הבית. זכיתי להוביל את המכבים בני דורנו, שוטרות ושוטרי משטרת ישראל, בקרבות הבלימה שמנעו את התפשטות הטבח. עד יומי האחרון אשא את הנופלים בליבי, את הפצועים בגוף ובנפש, ואהיה אסיר תודה על הזכות לשרת את המדינה במדי משטרת ישראל״.

כהן, שהשיא משואה ביום העצמאות בשנת 2024, נשלח לאחר מכן ללימודים על ידי המפכ"ל רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הצעד התקבל כהזזה מהתפקיד בפיקוד דרום דווקא בשיא תקופת פעילותו של ניצב כהן. עם שובו מהלימודים ההדורים בינו לבין לוי ובן גביר יושרו והוא מונה למפקד מחוז מרכז. עם זאת, כעת החליט לפרוש, כשהבין שהוא לא נמצא בין המועמדים המובילים לתפקיד המפכ"ל שבו הוא רואה את חלום חייו. כאמור, ישנה אפשרות שהוא יחזור לתפקיד זה גם לאחר סיום הפרק הנוכחי שלו במשטרה. גם תאריך ההודעה על הפרישה של כהן נבחר באופן סמלי, יום לאחר ציון שלוש שנים לטבח חמאס.

תחנת משטרת שדרות לאחר הקרבות עם מחבלי חמאס ( צילום: גיל נחושתן )

ניצב כהן התגייס בשנת 1988 לשירות חובה כלוחם במשמר הגבול. לאורך שנות שירותו מילא שורה של תפקידי פיקוד מרכזיים, בהם ראש מחלקת המבצעים במשמר הגבול, מפקד מרחב נתב״ג, סגן ראש אגף ההדרכה ומפקד משמר הגבול. בחודש אוגוסט 2023 מונה למפקד מחוז הדרום, כחודשיים בלבד לפני מתקפת הטרור של חמאס. בשנה האחרונה הוא משמש כאמור כמפקד מחוז מרכז.

על פי נתונים שפרסמה המשטרה, במהלך תקופת פיקודו על מחוז מרכז, נרשמה ירידה משמעותית בשורה של מדדי הפשיעה והביטחון האישי: ירידה של 13% בעבירות הרכוש וירידה של 21% בגניבות כלי הרכב (שבל״ר), המהווה 1,052 כלי רכב פחות שנגנבו. במקביל, נרשמה ירידה של 67% בתיקי הרצח וירידה של 72% במספר קורבנות הרצח בחברה הערבית, לצד ירידה באירועי הירי ועלייה של 25% בחשיפת עבירות סחר וגידול סמים.